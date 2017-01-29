Египет стал последним полуфиналистом Кубка Африки (фото)

Вчера, 23:12

Махмуд Кахраба забил решающий гол и лишил команды возможности сыграть дополнительное время

Сборная Египта вышла в полуфинал Кубка Африканских наций-2017. В матче 1/4 финала египтяне минимально переиграли команду Марокко.

Единственный гол в матче забил Махмуд Кахраба за две минуты до финального свистка.

В полуфинале Египет встретится со сборной Буркина-Фасо, которая в четвертьфинале обыграла Тунис – 2:0.

Египет – Марокко – 1:0
Гол: Кахраба (87)

Египет: Эль-Хадари, Габер, Фатхи, Хафез (Кахраба, 63), Хегази, Хамед (Самир, 90), Аль-Мухаммади, Эль-Саид, Салах, Трезеге, Мохсен (Ахмед Хассан, 43).

Марокко: Мохамеди, Бенатия, да Кошта, Мендиль, Буссуфа, Дирар, Эль-Ахмади, Саисс (Алиуи, 90), Фажр, Эн-Несири, Бухаддуз (Эль-Каддури, 78).

Предупреждения: Хамед (13), Кахраба (74).
футбол, Кубок Африки, сборная Марокко, сборная Египта

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Сегодня|Спорт

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