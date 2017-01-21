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Египет обыграл Уганду на Кубке Африки (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/21_main.1485034923.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/21_tn.1485034923.jpg Футбол Уганда после двух поражений потеряла шансы на выход в плей-офф

Египет обыграл Уганду на Кубке Африки (фото)

Сегодня, 23:42

Уганда после двух поражений потеряла шансы на выход в плей-офф

В матче второго тура группового этапа Кубка Африки-2017 сборная Египта обыграла команду Уганды. Поединок прошел в в субботу в городе Порт-Жантиль и завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре на 89-й минуте забил Абдаллах Саид.

Египет с четырьмя очками занимает второе место в группе. Уганда после двух поражений потеряла шансы на выход в плей-офф.

Ранее в группе D ганские футболисты победили малийцев со счетом 1:0 и вышли в плей-офф Кубка африканских наций.

Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы

Кубок Африки, сборная Египта, сборная Уганды

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Источники:

Сегодня|Спорт, AFP

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