Египет обыграл Уганду на Кубке Африки (фото)
Уганда после двух поражений потеряла шансы на выход в плей-офф
В матче второго тура группового этапа Кубка Африки-2017 сборная Египта обыграла команду Уганды. Поединок прошел в в субботу в городе Порт-Жантиль и завершилась со счетом 1:0.
Единственный мяч в игре на 89-й минуте забил Абдаллах Саид.
Египет с четырьмя очками занимает второе место в группе. Уганда после двух поражений потеряла шансы на выход в плей-офф.
Ранее в группе D ганские футболисты победили малийцев со счетом 1:0 и вышли в плей-офф Кубка африканских наций.
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