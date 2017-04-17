Джон Терри покинет "Челси" по окончании сезона – официально

Джон Терри и "Челси" пришли к совместному решению, что капитан покинет клуб в конце сезона.

Все на "Бридже" выражают бескрайнюю благодарность Джону за его работу и желают ему всего самого лучшего в будущем.

Джон более двух десятилетий верой и правдой служил клубу. За это время он не раз демонстрировал, что гордится тем, что носит форму "Челси", и он надевал цвета клуба 713 раз с момента дебюта в 1998 году, забив в процессе 66 мячей. Он на третьем месте в клубе по числу проведенных матчей. В 578 встречах он выходил на поле с капитанской повязкой.

В этом сезоне он реже появлялся на поле, однако оставался крайне влиятельным человеком в раздевалке и вдохновлял команду, которая под руководством Антонио Конте прочно обосновалась на первой строчке таблицы АПЛ.

На протяжении своей карьеры Джей Ти внес большой вклад в успехи клуба, стабильно помогая команде завоевывать трофеи за этот крайне успешный период в истории клуба. Он выиграл Лигу Чемпионов, четыре раза становился чемпионом АПЛ, завоевал трофей Лиги Европы, пять медалей Кубка Англии и три Кубка Лиги. На его счету 14 крупных наград, что делает его наиболее титулованным игроком в истории клуба за все времена.