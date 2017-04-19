Джон Терри написал прощальное письмо в "Челси"
Защитник и капитан лондонского клуба покидает команду в конце сезона
Защитник и капитан "Челси" Джон Терри написал прощальное письмо, которое адресовано лондонскому клубу.
С большим волнением подтверждаю – это мой последний сезон в качестве игрока "Челси". Для меня и моей семьи это было важнейшее решение в жизни. Чувствую, что могу еще поиграть, но в "Челси" время будет ограничено, поэтому настал момент для нового вызова.
В числе прочего хочу поблагодарить владельца "Челси" Романа Абрамовича. Мы, игроки, получили возможность реализовать свои профессиональные желания, а для "Челси" наступила новая эра. Клуб стал одним из самых успешных в мире и соответствует нашим амбициям.
Поэтому лично благодарю Романа Абрамовича, совет директоров, который неустанно работает, чтобы клуб продолжал развиваться как на поле, так и за его пределами.
"Челси" — это моя жизнь. Спасибо всем моим товарищам по команде и тренерам, которые были рядом на протяжении многих лет. Для меня было честью плечом к плечу выходить на многие футбольные баталии", – написал Терри.
36-летний футболист выступал за "Челси" на протяжении всей своей профессиональной карьеры – уже 19 лет.
Вы сейчас просматриваете новость "Джон Терри написал прощальное письмо в "Челси"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии