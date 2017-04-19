Джон Терри написал прощальное письмо в "Челси"

Защитник и капитан "Челси" Джон Терри написал прощальное письмо, которое адресовано лондонскому клубу.

С большим волнением подтверждаю – это мой последний сезон в качестве игрока "Челси". Для меня и моей семьи это было важнейшее решение в жизни. Чувствую, что могу еще поиграть, но в "Челси" время будет ограничено, поэтому настал момент для нового вызова.

В числе прочего хочу поблагодарить владельца "Челси" Романа Абрамовича. Мы, игроки, получили возможность реализовать свои профессиональные желания, а для "Челси" наступила новая эра. Клуб стал одним из самых успешных в мире и соответствует нашим амбициям.

Поэтому лично благодарю Романа Абрамовича, совет директоров, который неустанно работает, чтобы клуб продолжал развиваться как на поле, так и за его пределами.

"Челси" — это моя жизнь. Спасибо всем моим товарищам по команде и тренерам, которые были рядом на протяжении многих лет. Для меня было честью плечом к плечу выходить на многие футбольные баталии", – написал Терри.