Джейми Варди построил дома футбольное поле за 25 тысяч фунтов
Лидер "Лестера" зарабатывает 80 тысяч фунтов в неделю
Нападающий "Лестера" Джейми Варди построил на территории своего дома футбольное поле стоимостью 25 000 фунтов. Новая спортивная площадка заменила располагавшийся там прежде теннисный корт.
Жена Варди Ребекка Николсон рассказала в соцсетях, как они играют с детьми на новом футбольном поле.
"В этом доме проходят соревнования", – написала Николсон.
Варди в сезоне-2016/17 провел за "Лестер" 38 матчей во всех турнирах и забил 12 мячей.
По информации The Sun, Варди получает в "Лестере" 80 тысяч фунтов в неделю.
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