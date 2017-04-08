Джейми Варди построил дома футбольное поле за 25 тысяч фунтов

8 Апреля 2017, 11:15

Лидер "Лестера" зарабатывает 80 тысяч фунтов в неделю

Джейми Варди играет дома в футбол
Джейми Варди играет дома в футбол

Нападающий "Лестера" Джейми Варди построил на территории своего дома футбольное поле стоимостью 25 000 фунтов. Новая спортивная площадка заменила располагавшийся там прежде теннисный корт.

Жена Варди Ребекка Николсон рассказала в соцсетях, как они играют с детьми на новом футбольном поле.

"В этом доме проходят соревнования", – написала Николсон.

Варди в сезоне-2016/17 провел за "Лестер" 38 матчей во всех турнирах и забил 12 мячей.

По информации The Sun, Варди получает в "Лестере" 80 тысяч фунтов в неделю.
футбол, футбольное поле, Лестер, Джейми Варди

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Источники:

Championat.ru, Eurosport

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