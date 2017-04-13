Дубль Криштиану Роналду принес победу "Реалу" над "Баварией" в Лиге чемпионов

В Мюнхене прошел первый четвертьфинал Лиги чемпионов. "Бавария" принимала "Реал".

Немецкий клуб был фаворитом встречи. И весь первый тайм провел в атаках. Давление с первых секунд принесло свои плоды на 25-й минуте. Когда после очередного углового Видаль головой мощно пробил под перекладину. Перед перерывом ошибся итальянский арбитр Риццолли. Удар Рибери приняло плечо Карвахаля, а рефери увидел там руку. Пенальти! Видаль бьет выше ворот.

"Реал" запомнился лишь двумя выпадами. Сначала Бензема пробил головой в перекладину, а затем Нойер потащил не самый сильный удар Роналду.

Как потом окажется, лучшим на поле в составе "Баварии" станет именно голкипер.

На второй тайм "Реал" вышел в совершенно другом настроении. И уже на 47-й минуте отыгрался. После прострела с правого фланга Роналду выскочил из-за спины защитника и поразил ворота.

"Бавария" выглядела бледной тенью. А на 61-й минуте дела у мюнхенцев стали еще хуже. Мартинес за пару минут схлопотал две карточки и был удален.

Давление на ворота Нойера было мощнейшим. Голкипер потащил приличный удар Бэйла головой, потом ногой среагировал на удар Бензема, и вытащил фантастическим образом удар в упор Роналду.

Но в конце концов, Криштиану таки нашел брешь у вратаря. На 77-й минуте, после навеса с левого фланга, португалец "проткнул" мяч между ног голкиперу.

Это был сотый мяч Криштиану Роналду в еврокубках.

"Реал" выиграл – 2:1 и через неделю команды сыграют в Мадриде.