Донецкий "Олимпик" вырвал победу в матче с "Работничками" из Македонии

Команда Романа Санжара в Турции обыграла одного из лидеров македонского футбола

Донецкий "Олимпик" провел свой первый товарищеский матч в 2017 году. Команда Романа Санжара на сборах в Турции обыграла македонский клуб "Работнички". Поединок прошел в субботу в Анталье и завершился со счетом 2:1 в пользу украинского клуба.

Голы в составе победителей забивали Иван Брикнер (60-я минута) и Артем Козлов (90-я). "Работнички" свой мяч забили на 89-й минуте.

В чемпионате Македонии "Работнички" идут на четвертом месте после 18 туров.

"Олимпик" (Украина) – "Работнички" (Македония) – 2:1 (0:0)

"Олимпик": Махарадзе (Котляров, 46), Парцвания, Гришко, Эмерсон (Захарченко, 60), Немчанинов (Федорив, 55), Богданов (Батищев, 46), Брикнер (Цымбалюк, 61), Поступаленко (Гошкодеря, 46), Моха (Ермаченко, 46), Шестаков (Козлов, 65), Матяж (Сергийчук, 46).

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