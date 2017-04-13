Дочь Суркиса может получить два абонемента на матчи "Шахтера"

На своей странице в Facebook "Шахтер" заявил о старте нового конкурса для болельщиков. Парам, которые зарегистрируют брак в субботу, 22 апреля, клуб подарит по два абонемента на матчи "Шахтера" в Семейный сектор, по два клубных шарфа, а также разыграет две футболки с автографами игроков.

"Все, что нужно сделать, чтобы получить подарки, это прислать на адрес justmarried@shakhtar.com свадебные фотографии с подтверждением даты росписи", – говорится в сообщении на сайте клуба.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что матч "Динамо" – "Шахтер" перенесен на пятницу из-за свадьбы дочери вице-президента УЕФА Григория Суркиса, Светланы, которая состоится в Киеве 22 апреля.

Григорий Суркис – брат Игоря Суркиса, президента "Динамо".

"Динамо" – "Шахтер": "горняки" фавориты матча в Киеве