Дочь Максима Шацких перепела песню Рианны
Кристина является ученицей в киевской школе эстрадного мастерства
Дочка знаменитого экс-нападающего киевского "Динамо" Максима Шацких представила cover на песню Рианны "Stay".
Кристина Шацких является ученицей в киевской школе эстрадного мастерства Talant Production.
В ноябре прошлого года она принимала участие с третьем сезоне шоу "Голос. Дети", но не сумела пройти первый раунд отбора (слепые прослушивания).
Напомним, Максим Шацких выступал за "Динамо" с 1999 по 2009 года, забив 97 голов в 215 матчах.
Вы сейчас просматриваете новость "Дочь Максима Шацких перепела песню Рианны". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии