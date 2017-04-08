Дочь Максима Шацких перепела песню Рианны

Дочка знаменитого экс-нападающего киевского "Динамо" Максима Шацких представила cover на песню Рианны "Stay".

Кристина Шацких является ученицей в киевской школе эстрадного мастерства Talant Production.

В ноябре прошлого года она принимала участие с третьем сезоне шоу "Голос. Дети", но не сумела пройти первый раунд отбора (слепые прослушивания).

Напомним, Максим Шацких выступал за "Динамо" с 1999 по 2009 года, забив 97 голов в 215 матчах.