Дочь Максима Шацких перепела песню Рианны

8 Апреля 2017, 14:16

Кристина является ученицей в киевской школе эстрадного мастерства

Кристина Шацких. Фото talantschool.com.ua
Кристина Шацких. Фото talantschool.com.ua

Дочка знаменитого экс-нападающего киевского "Динамо" Максима Шацких представила cover на песню Рианны "Stay".

Кристина Шацких является ученицей в киевской школе эстрадного мастерства Talant Production.

В ноябре прошлого года она принимала участие с третьем сезоне шоу "Голос. Дети", но не сумела пройти первый раунд отбора (слепые прослушивания).

Напомним, Максим Шацких выступал за "Динамо" с 1999 по 2009 года, забив 97 голов в 215 матчах.
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Sport Arena

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