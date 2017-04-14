До 1 июля должны пройти внеочередные выборы президента ФФУ
Деятельность Федерации нужно урегулировать согласно Закону Украины
XIX Конгресс Федерации футбола Украины, который в пятницу 14 апреля, прошел в "Доме футбола" принял решение о проведении внеочередных выборов президента организации, которые должны состоятся до первого июля.
Дело в том, что деятельность Федерации нужно урегулировать согласно Закону Украины об общественных объединениях.
Сейчас в ФФУ происходит реорганизация. С сегодняшнего дня Федерация – не общественное объединение, а общественный союз. Такого переформатирования требует Закон Украины.
Поскольку зарегистрирована новая организация, футбольную общественность ожидают новые выборы президента ФФУ. Они состоятся до 1 июля.
Нынешний президент ФФУ Андрей Павелко выдвинет свою кандидатуру на новые выборы. Об этом заявил сам Павелко на брифинге.
В рамках этого же Конгресса было принято решение о исключении из Исполкома организации Анатолия Тимощука и включении в нее Романа Зозули. Также стало известно о доходах ФФУ в размере 399 миллионов гривен.
В состав Федерации футбола Украины вошла крымская Федерация и Всеукраинское объединение тренеров, ведомое Николаем Павловым.
Также Конгресс ФФУ исключил из своего состава Тернопольскую федерацию футбола. Вместо прежней федерации Конгресс ФФУ принял новую структуру – "Гражданское объединение федерации футбола Тернопольской области".
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