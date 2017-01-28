"Днепр" проиграл в товарищеском матче "Динамо"
Подопечные Дмитрия Михайленко уступили команде Вячеслава Грозного
Сегодня на сборах в Турции "Днепр" сыграл товарищеский матч с тбилисским "Динамо", которое тренирует украинский специалист Вячеслав Грозный.
Украинцы потерпели поражение – 2:4 (Лунев, 25, Довбик, 67 – Лобжанидзе, 7, 55, Арабули, 61, 63).
Этот матч был предпоследним для "Днепра" на первом сборе в Турции. Завтра подопечные Дмитрия Михайленко сыграют с "Работничками".
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