"Днепр" проиграл в товарищеском матче "Динамо"

Сегодня на сборах в Турции "Днепр" сыграл товарищеский матч с тбилисским "Динамо", которое тренирует украинский специалист Вячеслав Грозный.

Украинцы потерпели поражение – 2:4 (Лунев, 25, Довбик, 67 – Лобжанидзе, 7, 55, Арабули, 61, 63).

Этот матч был предпоследним для "Днепра" на первом сборе в Турции. Завтра подопечные Дмитрия Михайленко сыграют с "Работничками".