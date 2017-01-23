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"Днепр" проиграл "Динамо" на сборах в Турции (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7910/27_main.1485191935.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/27_tn.1485191935.jpg Футбол Подопечные Дмитрия Михайленко забили первыми, но затем пропустили три гола

"Днепр" проиграл "Динамо" на сборах в Турции (видео)

Сегодня, 19:18

Подопечные Дмитрия Михайленко забили первыми, но затем пропустили три гола

Фото ФК &quot;Днепр&quot;
Фото ФК "Днепр"

"Днепр" провел второй спарринг в рамках тренировочного сбора в Турции. Соперником днепрян было загребское "Динамо".

Подопечные Дмитрия Михайленко первыми открыли счет в матче – уже на девятой минуте отличился Артем Довбик.

Еще до перерыва загребцы сравняли счет, а после перерыва еще дважды поразили ворота вышедшего на замену Андрея Лунина.

Следующий контрольный матч "Днепр" проведет 25 января. Соперником украинцес станет еще один представитель чемпионата Хорватии – "Хайдук".

"Днепр" – "Динамо" З -1:3
Голы: Довбик (9) – Гояк (38) Машаду (53), Павичич (88)

"Днепр": Кучер (Лунин, 46), Влад (Чеберячко, 46), Адамюк (Полевой, 46), Сваток (Кравченко, 46), Сафронов (Когут, 46), Лунев (Вакулко, 46), Нагиев (Хучбаров, 76), Чеберко (Лучкевич, 46), Кочергин (Кожушко, 46), Довбик (Гоменко, 46, Хучбаров, 76), Баланюк (Лопыренок, 46)
футбол, товарищеский матч, ФК Днепр, Динамо Загреб

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Источники:

Сегодня|Спорт, Официальный сайт ФК "Днепр"

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