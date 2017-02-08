"Днепр" прервал четырехматчевую проигрышную серию в контрольных матчах

Сегодня, 18:14

Подопечные Дмитрия Михайленко минимально переиграли клуб второй лиги Польши

Фото ФК &quot;Днепр&quot;
Фото ФК "Днепр"

"Днепр" начал второй тренировочный сбор в Турции с победы над Польским "Медзем".

Единственный гол в матче под занавес поединка забил Дмитрий Нагиев после навеса от Дениса Баланюка.

Эта победа стала для "Днепра" первой в последних пяти товарищеских поединках. Ранее на первой турецком сборе команда Дмитрия Михайленко уступили "Работничкам" (2:3), тбилисскому "Динамо" (2:4), "Хайдуку" (0:2) и загребскому "Динамо" (1:3).

"Днепр" – "Медзь" – 1:0
Гол: Нагиев (80)

"Днепр": Баштаненко (Кучер, 46), Адамюк (Нагиев, 46), Кочергин (Костышин, 46), Довбик, Баланюк (Кожушко, 46), Чеберко (Когут, 46), Сваток (Чеберячко, 46), Лопыренок (Сафронов, 46), Ротань (Кравченко, 46), Лунев (Сухарь, 60), Лунев.
футбол, товарищеский матч, ФК Днепр

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Источник:

Сегодня|Спорт

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