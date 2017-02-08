"Днепр" прервал четырехматчевую проигрышную серию в контрольных матчах

"Днепр" начал второй тренировочный сбор в Турции с победы над Польским "Медзем".

Единственный гол в матче под занавес поединка забил Дмитрий Нагиев после навеса от Дениса Баланюка.

Эта победа стала для "Днепра" первой в последних пяти товарищеских поединках. Ранее на первой турецком сборе команда Дмитрия Михайленко уступили "Работничкам" (2:3), тбилисскому "Динамо" (2:4), "Хайдуку" (0:2) и загребскому "Динамо" (1:3).

"Днепр" – "Медзь" – 1:0

Гол: Нагиев (80)

"Днепр": Баштаненко (Кучер, 46), Адамюк (Нагиев, 46), Кочергин (Костышин, 46), Довбик, Баланюк (Кожушко, 46), Чеберко (Когут, 46), Сваток (Чеберячко, 46), Лопыренок (Сафронов, 46), Ротань (Кравченко, 46), Лунев (Сухарь, 60), Лунев.