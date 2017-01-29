"Днепр" потерпел очередное поражение на сборах
Подопечные Михайленко уступили македонским "Работничкам"
На сборах в Турции "Днепр" потерпел очередное поражение. На этот раз от македонского клуба "Работнички".
Подопечные Дмитрия Михайленко вели в счете с разницей в два мяча, но проиграли – 2:3. За "Днепр" дублем отличился Баланюк.
Предыдущие матчи "Днепра" на сборах – "Динамо" Тбилиси (2:4), "Хайдук" (0:2), "Динамо" Загреб (1:3), "Шамкир" (2:0).
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