"Днепр" потерпел очередное поражение на сборах

Сегодня, 13:50

Подопечные Михайленко уступили македонским "Работничкам"

Тренировка на сборах. Фото ФК &quot;Днепр&quot;
Тренировка на сборах. Фото ФК "Днепр"

На сборах в Турции "Днепр" потерпел очередное поражение. На этот раз от македонского клуба "Работнички".

Подопечные Дмитрия Михайленко вели в счете с разницей в два мяча, но проиграли – 2:3. За "Днепр" дублем отличился Баланюк.

Предыдущие матчи "Днепра" на сборах – "Динамо" Тбилиси (2:4), "Хайдук" (0:2), "Динамо" Загреб (1:3), "Шамкир" (2:0).
футбол, товарищеский матч, ФК Днепр

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Сегодня|Спорт

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