"Днепр" одержал первую победу в 2017 году

Запланированная тренерским штабом "Днепра" на зимний подготовительный период программа из десятка с небольшим контрольных матчей стартовала сегодня с поединка против азербайджанского "Шамкира".

"Днепр" повел в счете на экваторе тайма, а забитый гол стал следствием того, что подопечные Дмитрия Михайленко поймали соперников на контратаке. В ее концовке Дмитрий Нагиев зряче выкатил мяч Владиславу Кочергину, и тот без всякого противодействия спокойно послал мяч мимо Поладова.

Второй гол в матче на свой счет записал Игорь Когут после перерыва. 25-й номер днепрян воспользовался своим высоким ростом и удачно сыграл головой при подаче углового на ближнюю штангу.

Этот гол окончательно оформил победу "Днепра", первую в этом календарном году и получившуюся более чем уверенной.

"Днепр" – "Шамкир" – 2:0

Голы: Кочергин (23), Когут (78)

"Днепр": Лунин (Баштаненко, 46), Адамюк (Сухарь, 46), Сафронов (Чеберячко, 46), Сваток (Лопыренок, 46), Полевой (Влад, 46), Чеберко (Вакулко, 46), Гоменко (Когут, 46), Кочергин (Довбик, 46), Лунев (Хучбаров, 46), Нагиев (Лучкевич, 46), Баланюк (Кожушко, 46).

Предупреждены у "Днепра": Лучкевич (51), Вакулко (55), Кожушко (74).