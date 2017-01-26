"Днепр" на сборах в Турции проиграл бывшему клубу Милевского
Украинский клуб не выдержал испытание грандами хорватского футбола
"Днепр" провел третий спарринг на сборах в Турции. Соперником команды Дмитрия Михайленко стал представитель чемпионата Хорватии – "Хайдук", за который ранее выступал украинец Артем Милевский.
Хорваты открыли счет уже на второй минуте встречи, а во втором тайме "Хайдук" еще раз поразил ворота украинского клуба.
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Днепряне проиграли второй спарринг подряд. Два дня назад "Днепр" уступил "Динамо" из Загреба – 1:3
Следующий контрольный матч команда проведет 28 января против тбилисского "Динамо".
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