Директор стадиона "Металлист": "Переезд "Шахтера" – большой плюс для инфраструктуры и болельщиков"

Футбольный клуб "Шахтер" переезжает в Харьков. Целый год команда будет играть все домашние матчи на ОСК "Металлист", хотя жить по-прежнему будет в Киеве, а тренироваться на базе в Святошино на окраине столицы. "Сегодня" выяснила, какие перспективы сулит Харькову сотрудничество с флагманом украинского футбола.

Вместе с действующим вице-чемпионом Украины в первую столицу возвращаются еврокубковые матчи, которых местные болельщики не видели больше трех лет. В весенней части сезона "Шахтер" проведет минимум один домашний матч Лиги Европы против испанской "Сельты". Если все для "горняков" будет складываться удачно, весной они сыграют на харьковской арене четыре еврокубковых матча. Кроме того, "Шахтер" сыграет на газоне нашего стадиона семь поединков в рамках чемпионата Украины и, возможно, – полуфинальный матч в кубке страны. А в случае, если дончане завоюют первенство страны, команда гарантированно проведет осенью три домашних встречи в Лиге чемпионов – в самом престижном клубном турнире Европы. Баталий такого уровня в Харькове никогда еще не было, за исключением трех игр на Евро-2012. Но благодаря "горнякам" в этом году харьковчане могут увидеть по меньшей мере два десятка поединков с участием "оранжево-черных".

Во сколько обойдется нашим гостям каждый сыгранный матч на "Металлисте", конфиденциальная информация. Нам лишь удалось узнать, что платить за аренду харьковского стадиона "Шахтер" будет примерно столько же, сколько и львовского, а это около 200 тыс. грн за матч. Впрочем, как заверили в самом клубе, главным аргументом для смены прописки стал вовсе не финансовый вопрос. По словам гендиректора "Шахтера" Сергея Палкина, играть в Харькове для команды – это прежде всего возможность быть ближе к своим болельщикам. Заметим, что по данным межведомственного координационного штаба ГСЧС, на сегодняшний день в Харьковской области проживают почти 200 000 переселенцев из Донецкой и Луганской областей.

В КП "ОСК "Металлист" договору с донецким клубом рады не меньше. Как рассказал "Сегодня" директор КП Роман Пец, после ухода ФК "Металлист", количество матчей высокого уровня на стадионе свелось к минимуму. "Возьмите, для примера, автомобиль. Если он будет стоять пять лет в гараже, без выезда, он рассыплется. Поэтому переезд "Шахтера" – большой плюс для инфраструктуры стадиона и для болельщиков", – говорит Пец. По договору агрономическая служба донецкого клуба полностью берет на себя уход, подготовку и ремонт газона, харьковские же агрономы будут помогать коллегам. Из Львова в Харьков переедут и сотрудники "Шахтера", которые отвечают за подготовку и проведение матчей.

Делить поле стадиона "горнякам" придется с местной командой "Металлист 1925", которая сейчас выступает на аматорском уровне и готовится к переходу на профессиональный. "Думаю, никаких накладок не будет, ведь в мире есть масса примеров тому, как две команды играют на одном стадионе", – сказал Роман Пец.