"Динамо" в Испании обыграло хорватский "Осиек"
Победный гол на 89-й минуте забил 20-летний полузащитник Павел Ореховский
Киевское "Динамо" провело первый спарринг на втором тренировочном сборе в Испании. Во вторник команда Сергея Реброва со счетом 2:1 обыграла хорватский "Осиек", после 20-ти туров идущий на третьем месте в высшем дивизионе чемпионата своей страны.
"Динамо" открыло счет на 19-й минуте усилиями Виктора Цыганкова. На 77-й минуте Йосип Кнежевич сравнял счет, однако за минуту до финального свистка Павел Ореховский вырвал победу для украинского клуба.
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