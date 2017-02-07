"Динамо" в Испании обыграло хорватский "Осиек"

Сегодня, 19:42

Победный гол на 89-й минуте забил 20-летний полузащитник Павел Ореховский

&quot;Динамо&quot; - &quot;Осиек&quot; - 2:1. Фото fcdynamo.kiev.ua
"Динамо" - "Осиек" - 2:1. Фото fcdynamo.kiev.ua

Киевское "Динамо" провело первый спарринг на втором тренировочном сборе в Испании. Во вторник команда Сергея Реброва со счетом 2:1 обыграла хорватский "Осиек", после 20-ти туров идущий на третьем месте в высшем дивизионе чемпионата своей страны.

"Динамо" открыло счет на 19-й минуте усилиями Виктора Цыганкова. На 77-й минуте Йосип Кнежевич сравнял счет, однако за минуту до финального свистка Павел Ореховский вырвал победу для украинского клуба.

Матчи украинских клубов на сборах: расписание и результаты
товарищеский матч, Динамо Киев, Осиек

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Сегодня|Спорт

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