"Динамо" ушло от поражения в матче против пятой команды чемпионата Южной Кореи (видео)

Сегодня, 19:03

Роман Яремчук забил дебютный гол на сборе


Киевское "Динамо" на сборе в Испании провело очередной спарринг. Соперником чемпионат Украины был представитель Южной Кореи "Сувон Блувингз" – пятая команда по итогам прошлого сезона.

Забитые голы зрители увидели только после перерыва. Первыми отличились корейские футболисты Ли Йонгсунг на 52-й минуте сумел пробить вышедшего после перерыва Георгия Бущана.

Сравняли счет киевляне через 15 минут- Роман Яремчук откликнулся на навес фланга от Артема Громова и забил свою дебютный гол на этом сборе.

"Динамо" – "Сувон Блувингз" – 1:1
Голы: Яремчук (66) – Йонгсунг (51)

"Динамо": Коваль (Бущан, 46), Лукьянчук (Хачериди, 60), Тымчик (Вида, 60), Осман (Морозюк, 60), Сидорчук (Гармаш, 65), Ориховський (Буяльский, 65), Рыбалка (Шепелев, 65), Корзун, Громов (Гонсалес, 68), Ярмоленко (Цыганков, 68), Гладкий (Яремчук, 46).
футбол, товарищеский матч, Динамо Киев, Сувон Блувингз

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Сегодня|Спорт

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