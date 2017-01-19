"Динамо" продлило аренду своего нападающего в "Ворсклу"

Дмитрий Хлебас в первой половине сезона забил четыре мяча

Нападающий киевского "Динамо" Дмитрий Хлебас на правах аренды продолжит выступления в клубе Премьер-лиги "Ворскла" из Полтавы.

Новое арендное соглашение рассчитано до окончания сезона 2016/17.

В первой части нынешнего сезона Хлебас выступая за "Ворсклу" провел в Премьер-лиге 15 матчей, забил 4 мяча, в Кубке Украины сыграл два матча.