Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости футбола
"Динамо" продлило аренду своего нападающего в "Ворсклу" http://www.segodnya.ua/img/article/7898/70_main.1484835897.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/70_tn.1484835897.jpg Футбол Дмитрий Хлебас в первой половине сезона забил четыре мяча

"Динамо" продлило аренду своего нападающего в "Ворсклу"

Сегодня, 16:24

Дмитрий Хлебас в первой половине сезона забил четыре мяча

Дмитрий Хлебас. Фото ФК &quot;Ворскла&quot;
Дмитрий Хлебас. Фото ФК "Ворскла"

Нападающий киевского "Динамо" Дмитрий Хлебас на правах аренды продолжит выступления в клубе Премьер-лиги "Ворскла" из Полтавы.

Новое арендное соглашение рассчитано до окончания сезона 2016/17.

В первой части нынешнего сезона Хлебас выступая за "Ворсклу" провел в Премьер-лиге 15 матчей, забил 4 мяча, в Кубке Украины сыграл два матча.
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Ворскла Полтава, Дмитрий Хлебас

Вы сейчас просматриваете новость ""Динамо" продлило аренду своего нападающего в "Ворсклу"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новости

Сарнавский подписывает контракт. Фото ФК "Ворскла"

Экс-голкипер "Шахтера" подписал контракт с "Ворсклой"

Сегодня, 14:52

Богдан Сарнавский заключил соглашение с полтавским клубом на полтора года

Украина

Богдан Сарнавский. Фото ФК "Уфа"

Украинский вратарь Сарнавский покинул российский клуб "Уфа"

15 Января, 11:56

Богдан в ближайшее время может стать игроком полтавской "Ворсклы"

Украина

Богдан Сарнавский. Фото ФК "Шахтер"

В "Ворсклу" на просмотр прибыл бывший вратарь "Шахтера"

14 Января, 12:41

Богдан Сарнавский вернулся в Украину после выступления в России

Украина

Сандро Кобахидзе. Фото Instagram

Ключевой игрок "Ворсклы" сбежал в клуб второй лиги Турции

12 Января, 17:58

Кобахидзе выступал за "Ворсклу" с лета 2016-го  

Украина

Санжар Турсунов. Фото ФК "Ворскла"

Игрок "Ворсклы" Санжар Турсунов продолжит карьеру в чемпионате Катара

26 Декабря 2016, 21:30

Полузащитник из Узбекистана нашел себе команду в Катаре

Украина

Алексея Дитятьев. Фото football.ua

Два футболиста покинули полтавскую "Ворсклу", остальным понижена зарплата

24 Декабря 2016, 11:37

Полтавская "Ворскла" рассталась с защитниками Алексеем Дитятьевым и Андреем Пилявским.

Футбол

Виктор Коваленко - лучший молодой футболист Украины в 2016 году. Фото ФК "Шахтер"

Стал известен лучший молодой футболист Украины по итогам 2016 года

Сегодня, 14:30

В возврастной категории до 21 года не было равных полузащитнику "Шахтера" и сборной Украины Виктору Коваленко

Футбол

Александр Шовковский

Александр Шовковский: "Мне было бы неприятно прийти на стадион с ребенком из-за речевок"

Сегодня, 11:53

Голкиперу не нравится, когда фанаты унижают команду соперника

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.