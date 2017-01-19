"Динамо" продлило аренду своего нападающего в "Ворсклу"
Дмитрий Хлебас в первой половине сезона забил четыре мяча
Нападающий киевского "Динамо" Дмитрий Хлебас на правах аренды продолжит выступления в клубе Премьер-лиги "Ворскла" из Полтавы.
Новое арендное соглашение рассчитано до окончания сезона 2016/17.
В первой части нынешнего сезона Хлебас выступая за "Ворсклу" провел в Премьер-лиге 15 матчей, забил 4 мяча, в Кубке Украины сыграл два матча.
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