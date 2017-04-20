"Динамо" помогло "Николаеву" привести в порядок газон для полуфинала Кубка Украины

Киевляне отправили своих агрономов и специальную технику стоимостью 2400 евро

26 апреля МФК "Николаев" и киевское "Динамо сыграют в полуфинале кубка Украины.

Накануне поединка большие опасения вызывало состояние поля Центрального городского стадиона, которое, как известно, далеко от идеала.

Чтобы не допустить отмены матча, как было в случае с ФК "Полтава", Игорь Суркис командировал в город корабелов своих лучших специалистов вместе с техникой готовить поле к игре.

Чудо-машинку, которая преобразила николаевский газон, динамовцы купили в прошлом году в Англии за 2400 евро. Такие дернорезы обслуживают лучшие футбольные газоны Туманного Альбиона, например, "Уэмбли".