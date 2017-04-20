"Динамо" помогло "Николаеву" привести в порядок газон для полуфинала Кубка Украины
Киевляне отправили своих агрономов и специальную технику стоимостью 2400 евро
Фото niknews.mk.ua
Фото niknews.mk.ua
Фото niknews.mk.ua
Фото niknews.mk.ua
Фото niknews.mk.ua
Фото niknews.mk.ua
Фото niknews.mk.ua
Фото niknews.mk.ua
Фото niknews.mk.ua
Фото niknews.mk.ua
Фото niknews.mk.ua
26 апреля МФК "Николаев" и киевское "Динамо сыграют в полуфинале кубка Украины.
Накануне поединка большие опасения вызывало состояние поля Центрального городского стадиона, которое, как известно, далеко от идеала.
Чтобы не допустить отмены матча, как было в случае с ФК "Полтава", Игорь Суркис командировал в город корабелов своих лучших специалистов вместе с техникой готовить поле к игре.
Чудо-машинку, которая преобразила николаевский газон, динамовцы купили в прошлом году в Англии за 2400 евро. Такие дернорезы обслуживают лучшие футбольные газоны Туманного Альбиона, например, "Уэмбли".
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