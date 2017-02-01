"Динамо" подписало игрока сборной Сербии Александара Пантича

Киевляне усилились футболистом, который последние несколько лет отыграл в чемпионате Испании

"Динамо" подписало контракт с сербским защитником Александаром Пантичем. Новичок примет участие во втором тренировочном сборе киевлян в Испании.

Пантичу 24 года, его рост составляет 185 сантиметров, основная позиция на поле – центральный защитник.

Александар Пантич – воспитанник футбольной школы клуба "Партизан". На профессиональном уровне дебютировал в мае 2011 года в составе белградского "Рада". Выступая за "Рад", провел 26 матчей в сербской Суперлиге.

31 августа 2012 года Пантич подписал контракт на один сезон с белградской "Црвеной Звездой". За этот сезон он сыграл 13 матчей в чемпионате Сербии.

В 2013 году Пантич перебрался в Испанию, заключив контракт с "Вильярреалом", в составе которого за сезон 2013/2014 провел девять игр. Впоследствии он преимущественно выступал за другие клубы Примеры на правах аренды: в сезоне 2014/2015 – за "Кордобу" (29 матчей), в сезоне 2015/2016 – за "Эйбар" (20 матчей), в сезоне 2016/2017 – за "Алавес" (2 матча).

Александар выступал за юношескую и молодежную сборные Сербии, вызывался в национальную.