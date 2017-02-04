"Динамо" отправилось на второе сбор в Испанию
Ребров отсеял троих игроков молодежной команды
Рано утром субботы, 4 февраля, делегация киевского "Динамо" чартерным рейсом из аэропорта "Борисполь" отправилась в Испанию на второй тренировочный сбор.
Путь из Киева до Испании преодолеют не все игроки, некоторые, среди них и новичок команды Александар Пантич, присоединятся к тренировочному лагерю непосредственно в Марбелье.
Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров рассчитывает на втором сборе на следующих исполнителей:
Вратари: Рудько, Коваль, Бущан
Защитники: Морозюк, Вида, Антунеш, Хачериди, Пантич, Бурда, Очигава, Михайличенко
Полузащитники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльский, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рыбалка, Корзун, Цыганков, Ореховский, Шепелев
Нападающие: Мораес, Беседин, Яремчук, Гладкий
По сравнению с первым сбором вне заявки остались игроки молодежной команды Маханьков, Лукьянчук и Тимчик.
После приезда в Марбелью делегация "Динамо" остановится в хорошо известном за последние годы пребывания на побережье Коста-дель-Соль отеле "Gran Melia Don Pepe", расположенном в центре города.
Немного отдохнув после пятичасового перелета, игроков ожидает первая тренировка в Marbella Football Center.
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