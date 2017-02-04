"Динамо" отправилось на второе сбор в Испанию

Сегодня, 11:38

Ребров отсеял троих игроков молодежной команды

Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Фото ФК "Динамо"

Рано утром субботы, 4 февраля, делегация киевского "Динамо" чартерным рейсом из аэропорта "Борисполь" отправилась в Испанию на второй тренировочный сбор.

Путь из Киева до Испании преодолеют не все игроки, некоторые, среди них и новичок команды Александар Пантич, присоединятся к тренировочному лагерю непосредственно в Марбелье.

Главный тренер "Динамо" Сергей Ребров рассчитывает на втором сборе на следующих исполнителей:

Вратари: Рудько, Коваль, Бущан

Защитники: Морозюк, Вида, Антунеш, Хачериди, Пантич, Бурда, Очигава, Михайличенко

Полузащитники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльский, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рыбалка, Корзун, Цыганков, Ореховский, Шепелев

Нападающие: Мораес, Беседин, Яремчук, Гладкий

По сравнению с первым сбором вне заявки остались игроки молодежной команды Маханьков, Лукьянчук и Тимчик.

После приезда в Марбелью делегация "Динамо" остановится в хорошо известном за последние годы пребывания на побережье Коста-дель-Соль отеле "Gran Melia Don Pepe", расположенном в центре города.

Немного отдохнув после пятичасового перелета, игроков ожидает первая тренировка в Marbella Football Center.
футбол, Динамо Киев

Вы сейчас просматриваете новость ""Динамо" отправилось на второе сбор в Испанию". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Александр Пантич. Фото ФК "Динамо"

Новичок "Динамо": "Я пришел в клуб с большими амбициями - это шаг вперед в моей карьере"

Сегодня, 10:07

Футболист присоединится к своей новой команде на сборе в Испании

Футбол

Сергей Ребров. Фото AFP

Агент: "Летом Ребров будет в Англии"

Вчера, 13:05

Европейские скауты интересуются тренером "Динамо" еще с прошлого лета

Футбол

Открытие Евро-2016. Фото AFP

Украинские клубы получили за Евро-2016 более 3 млн евро

2 Февраля, 13:40

Представители десяти команд участвовали в отборочной и финальной части чемпионата Европы

Футбол

Сергей Ребров. Фото AFP

Ребров: "Война - не время для заоблачных трансферов"

1 Февраля, 23:33

Наставник "Динамо" рассказал о новичке Александаре Пантиче и потенциальных покупках зимой

Новости

Фото Instagram

"Заря" арендовала у "Динамо" Калитвинцева

1 Февраля, 20:50

Футболист будет выступать в луганской команде на протяжении года

Футбол

Фото ФК "Динамо"

"Динамо" на втором сборе сыграет с тремя китайскими клубами

1 Февраля, 20:30

Пять соперников столичного клуба из семи уже известны, еще две игры будут утверждены в ближайшее время

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования