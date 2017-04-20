"Динамо" обыграло "Шахтер" в молодежном "класико"

В матче молодежного чемпионата Украины "Динамо" на своем поле со счетом 2:0 обыграло принципиального соперника

В четверг прошла репетиция "украинского класико". В матче 26-го тура молодежного чемпионата Украины "Динамо" на своем поле со счетом 2:0 обыграло принципиального соперника – донецкий "Шахтер". Матч прошел на базе "Динамо" в Чапаевке.

Оба гола были забиты во втором тайме. На 65-й минуте отличился Павел Ореховский, а на добавленных арбитром минутах точку в матче поставил Сергей Булеца.

После этого матча в активе "Динамо" стало 66 очков, у "Шахтера", идущего на втором месте в таблице молодежного чемпионата Украины, осталось 58 очков.

Матч основных команд "Динамо" и "Шахтера" пройдет в пятницу.

"Динамо" U21 (Киев) – "Шахтер" U21 (Донецк) – 2:0 (0:0)

Голы: Ореховский (65), Булеца (90+3)

"Динамо": Бущан, Тымчик, Чоботенко, Лукьянчук (к), Осман, Ореховский (Шапаренко, 90), Корзун (Казаков, 46), Буяльский (Булеца, 46), Леднев, Щебетун, Кравченко (Михайличенко, 80)

"Шахтер": Кудрик, Кирюханцев, Сагуткин, Качараба, Корниенко, Танковский, Пихаленок (к), Игнатенко (Глущук, 81), Арабидзе (Арендарук, 62), Борячук, Топалов