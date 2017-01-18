"Динамо" нашло замену Макаренко в Польше

Как сообщает gloswielkopolski.pl, защитник "Леха" Томаш Кадар, на которого претендует киевское "Динамо", покинул расположение польского клуба на Кипре и готовится к трансферу.

По данным источника, "бело-синие" ближе всего к приобретению венгра, за которого готовы заплатить 2,5 млн евро.

Отмечается, что после продажи Кадара "Лех" выйдет на трансферный рынок с целью укрепить свой состав, хотя несколько дней назад клуб приобрел у львовских "Карпат" Владимира Костевича, который выступает на этой же позиции.