"Динамо" нашло замену Макаренко в Польше
Киевляне усилят свой состав и лишат Костевича конкурента в "Лехе"
Как сообщает gloswielkopolski.pl, защитник "Леха" Томаш Кадар, на которого претендует киевское "Динамо", покинул расположение польского клуба на Кипре и готовится к трансферу.
По данным источника, "бело-синие" ближе всего к приобретению венгра, за которого готовы заплатить 2,5 млн евро.
Отмечается, что после продажи Кадара "Лех" выйдет на трансферный рынок с целью укрепить свой состав, хотя несколько дней назад клуб приобрел у львовских "Карпат" Владимира Костевича, который выступает на этой же позиции.
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