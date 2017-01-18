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"Динамо" нашло замену Макаренко в Польше http://www.segodnya.ua/img/article/7894/70_main.1484747762.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/70_tn.1484747762.jpg Футбол Киевляне усилят свой состав и лишат Костевича конкурента в "Лехе"

"Динамо" нашло замену Макаренко в Польше

Сегодня, 15:55

Киевляне усилят свой состав и лишат Костевича конкурента в "Лехе"

Томаш Кадар. Фото ФК &quot;Лех&quot;
Томаш Кадар. Фото ФК "Лех"

Как сообщает gloswielkopolski.pl, защитник "Леха" Томаш Кадар, на которого претендует киевское "Динамо", покинул расположение польского клуба на Кипре и готовится к трансферу.

По данным источника, "бело-синие" ближе всего к приобретению венгра, за которого готовы заплатить 2,5 млн евро.

Отмечается, что после продажи Кадара "Лех" выйдет на трансферный рынок с целью укрепить свой состав, хотя несколько дней назад клуб приобрел у львовских "Карпат" Владимира Костевича, который выступает на этой же позиции.
футбол, Динамо Киев, Лех Познань, Томаш Кадар

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Источник:

Динамомания

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