"Динамо" на втором сборе сыграет с тремя китайскими клубами

Сегодня, 20:30

Пять соперников столичного клуба из семи уже известны, еще две игры будут утверждены в ближайшее время

Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Фото ФК "Динамо"

За период второго тренировочного сбора в Испании киевское "Динамо" проведет семь контрольных матчей.

Пять соперников из семи уже известны. Еще две игры должны быть утверждены в ближайшее время. Пока предлагаем вашему вниманию предварительный список спаррингов "бело-синих".

7 февраля. 17:30. Футбольный центр Марбельи. "Динамо" – "Осиек" (Хорватия)

10 февраля. 17:00. Ла-Линеа. "Динамо" – "Шаньдун Лунэн" (Китай)

11 февраля. 17:00. Футбольный центр Марбельи. "Динамо" – "Хэбэй Чайна Фортун" (Китай)

13 февраля. "Динамо" – "Реал Баломпедика Линенсе" (Испания)

14 февраля. "Динамо" – "Бейджин Гоань" (Китай)

Еще два матча "бело-синих" запланированы на 16 и 17 февраля.
футбол, товарищеский матч, Динамо Киев, Шаньдунь Лунэн, Хэбэй Форчун, Осиек

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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