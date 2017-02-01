"Динамо" на втором сборе сыграет с тремя китайскими клубами

Пять соперников столичного клуба из семи уже известны, еще две игры будут утверждены в ближайшее время

За период второго тренировочного сбора в Испании киевское "Динамо" проведет семь контрольных матчей.

Пять соперников из семи уже известны. Еще две игры должны быть утверждены в ближайшее время. Пока предлагаем вашему вниманию предварительный список спаррингов "бело-синих".

7 февраля. 17:30. Футбольный центр Марбельи. "Динамо" – "Осиек" (Хорватия)

10 февраля. 17:00. Ла-Линеа. "Динамо" – "Шаньдун Лунэн" (Китай)

11 февраля. 17:00. Футбольный центр Марбельи. "Динамо" – "Хэбэй Чайна Фортун" (Китай)

13 февраля. "Динамо" – "Реал Баломпедика Линенсе" (Испания)

14 февраля. "Динамо" – "Бейджин Гоань" (Китай)

Еще два матча "бело-синих" запланированы на 16 и 17 февраля.