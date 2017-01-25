"Динамо" на сборах проиграло представителю второй лиги Австрии (видео)

Вчера, 18:07

Киевляне первыми открыли счет, но после перерыва пропустили три гола в свои ворота


Киевское "Динамо" потерпело первое поражения на тренировочных сборах в Испании. Сегодня киевляне провели спарринг против команды "Лиферинг", представляющую вторую по значимости лигу Австрии.

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Киевляне открыли счет в середине первого тайма. 11-метровый удар реализовал Андрей Ярмоленко. Однако после перерыва австрийцы быстро отыгрались, а затем еще дважды поразили ворота Артура Рудько.

Отметим, что киевляне отыграли таймы двумя разными составами.

1-й тайм: Бущан, Тымчик, Вида, Корзун, Антунеш, Шепелев, Гармаш, Буяльский, Гонсалес, Ярмоленко, Мораес.

2-й тайм: Рудько, Морозюк, Хачериди, Лукьянчук, Михайличенко, Рыбалка, Сидорчук, Громов, Цыганков, Беседин, Яремчук.

 
футбол, товарищеский матч, Динамо Киев

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Сегодня|Спорт

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