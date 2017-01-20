"Динамо" интересуется нападающим из второй лиги Италии
19-летний футболист может уже этой зимой пополнить ряды украинской команды
Как сообщает umbria24.it, киевское "Динамо" проявляет интерес к нападающему "Перуджи" Жану Армелю Дроле.
Отмечается, что стороны близки к соглашению, а 19-летний футболист может уже этой зимой пополнить ряды украинской команды.
Ранее сообщалось о том, что интерес к игроку из Кот-д’Ивуара проявляют "Краснодар", "Аякс" и ПСВ.
Отметим, что на счету Дроле в этом сезоне Серии Б семь матчей, в которых он получил одну желтую карточку. Всего за клуб он провел 34 матча за клуб в серии Б, забив два гола и отдав семь голевых передач.
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