"Динамо" интересуется нападающим из второй лиги Италии

19-летний футболист может уже этой зимой пополнить ряды украинской команды

Как сообщает umbria24.it, киевское "Динамо" проявляет интерес к нападающему "Перуджи" Жану Армелю Дроле.

Отмечается, что стороны близки к соглашению, а 19-летний футболист может уже этой зимой пополнить ряды украинской команды.

Ранее сообщалось о том, что интерес к игроку из Кот-д’Ивуара проявляют "Краснодар", "Аякс" и ПСВ.

Отметим, что на счету Дроле в этом сезоне Серии Б семь матчей, в которых он получил одну желтую карточку. Всего за клуб он провел 34 матча за клуб в серии Б, забив два гола и отдав семь голевых передач.