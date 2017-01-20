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"Динамо" интересуется нападающим из второй лиги Италии http://www.segodnya.ua/img/article/7903/73_main.1484947554.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/73_tn.1484947554.jpg Футбол 19-летний футболист может уже этой зимой пополнить ряды украинской команды

"Динамо" интересуется нападающим из второй лиги Италии

Сегодня, 23:25

19-летний футболист может уже этой зимой пополнить ряды украинской команды

Жан Дроле. Фото acperugiacalcio.it
Жан Дроле. Фото acperugiacalcio.it

Как сообщает umbria24.it, киевское "Динамо" проявляет интерес к нападающему "Перуджи" Жану Армелю Дроле.

Отмечается, что стороны близки к соглашению, а 19-летний футболист может уже этой зимой пополнить ряды украинской команды.

Ранее сообщалось о том, что интерес к игроку из Кот-д’Ивуара проявляют "Краснодар", "Аякс" и ПСВ.

Отметим, что на счету Дроле в этом сезоне Серии Б семь матчей, в которых он получил одну желтую карточку. Всего за клуб он провел 34 матча за клуб в серии Б, забив два гола и отдав семь голевых передач.
футбол, Динамо Киев, чемпионат Италии, Перуджа

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Источник:

FootBoom

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