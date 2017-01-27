Диего Марадона начал принимать наркотики в "Барселоне"

Сегодня, 16:37

Легендарный футболист избавился от пагубной привычки 13 лет назад

Диего Марадона. Фото AFP
Диего Марадона. Фото AFP

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона рассказал о первом опыте употребления наркотиков.

"Впервые попробовал наркотики в "Барселоне", когда мне было 24 года. Это было самой большой ошибкой в жизни, наркотик убивает. Считаю себя удачливым человеком, говоря об этом. Ведь если бы я продолжал принимать наркотики, то сейчас меня в этом возрасте не было бы в живых", – заявил 56-летний спортсмен. Он добавил, что избавился от пагубной привычки 13 лет назад.

Цвета "Барселоны" Марадона защищал с 1982 по 1984 год, после чего до 1991-го играл за "Наполи". Карьеру футболист завершил в 1997 году в "Бока Хуниорс".

Марадона вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 1986 года. В 2001-м по результатам опроса ФИФА он и бразилец Пеле были признаны лучшими футболистами за всю историю. После окончания карьеры Марадона неоднократно попадал в больницу в связи со злоупотреблением алкоголем и наркотиками.
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Lenta.ru

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