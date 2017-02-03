Диего Коста согласовал контракт с китайским клубом и переберется туда летом

Сегодня, 13:34

Зарплата испанского нападающего в новом клубе составит 30 миллионов евро в год

Диего Коста. Фото AFP
Диего Коста. Фото AFP

Нападающий "Челси" Диего Коста летом покинет лондонский клуб и переберется в Китай, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, 28-летний футболист уже согласовал условия контракта с одним из китайских клубов. Как сообщает издание, его зарплата в новом клубе составит 30 миллионов евро в год, правда, название команды не разглашается. Если трансфер состоится, то Коста пополнит список самых высокооплачиваемых игроков в мире.

Добавим, что форвард хотел перейти в китайский клуб еще зимой, но "Челси" не отпустил футболиста даже за 85 миллионов евро. В текущем сезоне Коста провел за английский клуб 21 матч в АПЛ, забил 15 мячей и отдал пять результативных передач.
футбол, чемпионат Англии, Челси Лондон, чемпионат Китая, Диего Коста

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Источник:

Советский спорт

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