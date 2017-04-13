Дидье Дрогба стал игроком и совладельцем американского клуба

Сегодня, 13:19

Ивуариец "Финикс Райсинг" будет выводить клуб в MLS

Дидье Дрогба. Фото phxrisingfc.com
Дидье Дрогба. Фото phxrisingfc.com

Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба стал игроком-совладельцем американского клуба "Финикс Райсинг", который выступает во втором дивизионе лиги Северной Америки.

"Конечно, у меня были и другие предложения, в том числе и из Премьер-лиги, из Чемпионшипа. Но для меня в Англии существует лишь один клуб, и это "Челси".

Я уверен, что смогу помочь команде выйти в MLS. Я всегда любил трудности. Клуб организован на высшем уровне. Единственное, чего не хватает – так это статуса команды высшего дивизиона", – сказал Дрогба по поводу своего выбора.

Последним клубом 39-летнего ивуарийца был "Монреаль", который он покинул в январе 2017 года.
футбол, чемпионат США, Дидье Дрогба

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Источник:

MatchDay

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