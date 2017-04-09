Девушку Криштиану Роналду выгнали с работы из-за футболиста
Джорджина Родригес работала в магазине модной одежды
Джорджина Родригес, на которую буквально обрушилась популярность после того, как папарацци узнали о том, что она встречается с Криштиану Роналду, вынуждена была уволиться с работы.
Руководство магазина модной одежды, в котором работала Родригес, посчитало неприемлемой ситуацию, при которой у дверей заведения дежурит множество любопытных людей, которых интересует не сам товар, а буквально каждый шаг девушки Роналду.
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