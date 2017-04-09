Девушку Криштиану Роналду выгнали с работы из-за футболиста

Вчера, 13:16

Джорджина Родригес работала в магазине модной одежды

Джорджина Родригес. Фото Instagram
Джорджина Родригес. Фото Instagram

Джорджина Родригес, на которую буквально обрушилась популярность после того, как папарацци узнали о том, что она встречается с Криштиану Роналду, вынуждена была уволиться с работы.

Руководство магазина модной одежды, в котором работала Родригес, посчитало неприемлемой ситуацию, при которой у дверей заведения дежурит множество любопытных людей, которых интересует не сам товар, а буквально каждый шаг девушки Роналду.
футболист, девушка, Криштиану Роналду

Вы сейчас просматриваете новость "Девушку Криштиану Роналду выгнали с работы из-за футболиста". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

FootBoom

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

"Осторожно!" - прокомментировал это фото Криштиану Роналду. Фото Instagram

Криштиану Роналду проявил ревность в Instagram

7 Апреля, 21:44

Звезда "Реала" пригрозил мужчине, который сфотографировался с его девушкой

Футбол

Итальянская телеведущая показала нижнее белье, заговорив о Роналду

27 Марта, 18:21

Девушка появилась в эфире в откровенном платье с вырезом, а затем в разговоре не уследила за руками

Футбол

Роналду следит за своей формой. Фото Instagram

Криштиану Роналду открыл свой фитнес-центр

13 Марта, 16:50

Позаниматься в зале CR7 можно в Мадриде

Футбол

Роналду с сыном. Фото AFP

У Криштиану Роналду скоро родятся мальчики-близнецы - СМИ

12 Марта, 09:34

Футболисту родит детей суррогатная мать

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования