Девушку Криштиану Роналду выгнали с работы из-за футболиста

Джорджина Родригес, на которую буквально обрушилась популярность после того, как папарацци узнали о том, что она встречается с Криштиану Роналду, вынуждена была уволиться с работы.

Руководство магазина модной одежды, в котором работала Родригес, посчитало неприемлемой ситуацию, при которой у дверей заведения дежурит множество любопытных людей, которых интересует не сам товар, а буквально каждый шаг девушки Роналду.