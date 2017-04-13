Денис Олейник: "Все обсуждают теракт в Дортмунде. Сейчас это тема номер один в Германии"

Украинский полузащитник "Дармштадта" Денис Олейник рассказал, как в Германии отнеслись к неприятному инциденту перед матчем "Боруссии" и "Монако" в Дортмунде.

Сейчас все обсуждают это происшествие, об этом говорят в новостях, по телевизору, это обсуждают между собой футболисты. Конечно же, все переживают, к такому нельзя быть готовым. Безусловно, присутствует какая-то тревожность. Поднялся шум. Сейчас это тема номер один. Немецкая полиция ведет расследование, – поделился Олейник в интервью телеканалу "Футбол-1".

Напомним, что матч Лиги Чемпионов между "Боруссией" и "Монако" перенесли на среду из-за теракта. Перед автобусом немецкой команды произошел взрыв.