Денис Бойко приехал на сборы "Динамо" в Испании

Во второй день своего пребывания в Испании киевское "Динамо" провело две тренировки. После обеда и сиесты "бело-синие" вновь отправились в Футбольный центр Марбельи, находящийся в нескольких минутах от отеля.

И вновь вечером в тренировочном центре поджидал гость. На этот раз это был воспитанник "Динамо", выступающий нынче за "Малагу" и, соответственно, живущий совсем неподалеку – голкипер сборной Украины Денис Бойко.

Денис, тепло поприветствовав каждого игрока и члена персонала, посмотрел всю тренировку от звонка до звонка, чтобы после занятия пообщаться со своими коллегами по цеху и своим экс-наставником Михаилом Михайловым.

У проводившего контрольный матч против швейцарского "Цюриха" на соседнем поле другого "Динамо", дрезденского, столь известных гостей, наверняка не было, однако их поддержка была намного более численной – болельщики немецкой команды обвешали почти весь тренировочный центр своими баннерами и в процессе матча скандировали "Динамо", тем самым создавая неплохой звуковой аккомпанемент тренировке киевлян, которые могли ощутить себя как дома.

Вечернее занятие было полностью игровым. После разминки игроки были поделены на группы и играли в квадратах, после чего они под руководством тренерского штаба отрабатывали атаки, действия в защите и нападении отдельно на каждой половине поля.

В перерыве Сергей Ребров также предложил игрокам одно из их любимейших упражнений – удары по катящемуся мячу из-за пределов штрафной, при которых голкиперу доводилось отбивать один мяч за другим.