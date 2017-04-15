Дебютант Бундеслиги "Лейпциг" вышел в Лигу чемпионов

Сегодня, 20:08

Клуб не опустится ниже четвертой позиции в чемпионате Германии

&quot;Лейпциг&quot; радуется победе. Фото AFP
"Лейпциг" радуется победе. Фото AFP

"РБ Лейпциг" разгромил "Фрайбург" (4:0) в матче 29-го тура чемпионата Германии. Голами в составе "быков" отметились Юссуф Поульсен, Тимо Вернер, Наби Кейта и Диего Демме.

Таким образом, "РБ Лейпциг" обеспечил себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Команда Ральфа Хазенхюттля, идущая на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, уже не опустится ниже четвертой позиции и как минимум сыграет в квалификации главного европейского турнира.

Нынешний сезон является дебютным для "РБ Лейпциг" в Бундеслиге. Команда была основана в 2009 году.
футбол, чемпионат Германии, ФК Лейпциг

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Источник:

Championat.ru

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