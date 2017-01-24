Дарио Срна: "Барселона"? Мне было легко принять решение остаться в "Шахтере"

– Прошлый год оказался для тебя довольно знаменательным: ты стал рекордсменом "Шахтера" по количеству проведенных матчей. Сейчас на твоем счету 513 игр. Что для тебя значит эта цифра?

– Я очень рад быть здесь и счастлив попасть в историю такого великого клуба, как "Шахтер". Я пришел в команду 13 лет назад, когда играли Андрей Воробей, Геннадий Зубов… Это были легенды клуба. Тогда даже представить не мог, что проведу за "горняков" столько матчей. Все это благодаря нашему президенту, который из года в год строит лучший клуб, построил самый лучший стадион, приобретает лучших футболистов, приглашает лучших тренеров. Как, к примеру, Мирчу Луческу, написавшего большую главу в истории "Шахтера". Честно говоря, никогда не думал, сколько матчей я сыграю за донецкую команду. Для меня всегда на первом месте были результат, трофеи и достижение тех целей, которые стоят перед нами. Но, когда год назад я увидел, что приближаюсь к знаменательной цифре, конечно, захотел побить рекорд еще одного легендарного футболиста – Михаила Соколовского. Еще раз повторю, что мне очень приятно попасть в историю "Шахтера". Надеюсь, я проведу здесь много поединков. В данной ситуации все зависит от меня, качества моей игры и здоровья.

– Как тебе атмосфера в Харькове и чем она отличается от львовской?

– В Харькове мы провели два матча, и все было прекрасно. Как вы знаете, в этом городе и области много болельщиков "Шахтера", больше, чем во Львове. Поэтому, на мой взгляд, логично после двух с половиной лет переехать в Харьков. А Львов навсегда останется в нашем сердце. Мы здесь добивались хорошего результата, дошли до полуфинала Лиги Европы, завоевали Кубок, Суперкубок. "Арену Львов" я запомню на всю жизнь. Поэтому хочу поблагодарить местных болельщиков за то, что они поддерживали "Шахтер". Надеюсь, в Харькове у нас будет хороший результат и здесь я подниму чемпионский трофей. Хотелось бы, конечно, сделать это в Донецке, но пока Харьков будет нашим городом.

– Все фанаты, затаив дыхание, следили за твоей историей с переходом в "Барселону". Но ты сказал, что сердце подсказало остаться в "Шахтере". Насколько тяжело далось решение отвергнуть предложение одного из лучших клубов мира?

– Эта история уже завершена. Не хотел бы рассказывать о моих переговорах с "Барселоной", но мне было легко принять решение остаться. Я уже давно говорил, что хочу закончить карьеру в "Шахтере". Сейчас нам осталось совсем чуть-чуть до победы в чемпионате. Для меня и команды на данный момент это главная цель. И, конечно, хотим как можно дальше пройти в Лиге Европы.