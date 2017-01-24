ЧМ-2018 у России отберут, если сборные начнут бойкотировать мундиаль

Ричард Паунд рассказал, что может стать причиной переноса чемпионата мира

Глава независимой комиссии WADA Ричард Паунд прокомментировал возможное лишение России права проведения чемпионата мира по футболу.

- Если основные участники ЧМ-2018 действительно решат бойкотировать турнир, то это, безусловно, повлечет необходимость определенных действий и переноса турнира в другую страну, – сказал Паунд.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.