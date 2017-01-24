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ЧМ-2018 у России отберут, если сборные начнут бойкотировать мундиаль http://www.segodnya.ua/img/article/7912/23_main.1485258598.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/23_tn.1485258598.jpg Футбол Ричард Паунд рассказал, что может стать причиной переноса чемпионата мира

ЧМ-2018 у России отберут, если сборные начнут бойкотировать мундиаль

Сегодня, 13:12

Ричард Паунд рассказал, что может стать причиной переноса чемпионата мира

ЧМ-2018 у России отберут, если сборные начнут бойкотировать мундиаль

Глава независимой комиссии WADA Ричард Паунд прокомментировал возможное лишение России права проведения чемпионата мира по футболу.

- Если основные участники ЧМ-2018 действительно решат бойкотировать турнир, то это, безусловно, повлечет необходимость определенных действий и переноса турнира в другую страну, – сказал Паунд.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
футбол, ЧМ-2018, WADA

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Источник:

Матч ТВ

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