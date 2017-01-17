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"Черные звезды" минимально обыграли "Журавлей" на Кубке Африки-2017 (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7891/71_main.1484677248.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/71_tn.1484677248.jpg Футбол Гол Андре Айю принес сборной Ганы победу над Угандой в матче Кубка африканских наций

"Черные звезды" минимально обыграли "Журавлей" на Кубке Африки-2017 (фото)

Сегодня, 20:20

Гол Андре Айю принес сборной Ганы победу над Угандой в матче Кубка африканских наций

Футболисты сборной Ганы обыграли команду Уганды в матче группового этапа Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне.

Встреча группы D прошла во вторник в Порт-Джентиле и завершилась со счетом 1:0 в пользу "черных звезд". Единственный мяч забил Андре Айю, реализовавший пенальти на 32-й минуте.

Другая встреча группы D между сборными Египта и Мали пройдет позже во вторник.

Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы

Кубок Африки, сборная Ганы, сборная Уганды

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Источник:

AFP

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