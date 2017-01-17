"Черные звезды" минимально обыграли "Журавлей" на Кубке Африки-2017 (фото)
Гол Андре Айю принес сборной Ганы победу над Угандой в матче Кубка африканских наций
Футболисты сборной Ганы обыграли команду Уганды в матче группового этапа Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне.
Встреча группы D прошла во вторник в Порт-Джентиле и завершилась со счетом 1:0 в пользу "черных звезд". Единственный мяч забил Андре Айю, реализовавший пенальти на 32-й минуте.
Другая встреча группы D между сборными Египта и Мали пройдет позже во вторник.
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