"Черные звезды" минимально обыграли "Журавлей" на Кубке Африки-2017 (фото)

Гол Андре Айю принес сборной Ганы победу над Угандой в матче Кубка африканских наций

Футболисты сборной Ганы обыграли команду Уганды в матче группового этапа Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне.

Встреча группы D прошла во вторник в Порт-Джентиле и завершилась со счетом 1:0 в пользу "черных звезд". Единственный мяч забил Андре Айю, реализовавший пенальти на 32-й минуте.

Другая встреча группы D между сборными Египта и Мали пройдет позже во вторник.

Кубок Африки-2017: расписание, результаты, таблицы