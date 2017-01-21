"Черноморец" вновь взял в аренду игрока "Динамо" Сегодня, 13:51 Просмотров: ...

Защитник Александр Андриевский будет играть в Одессе до лета

Александр Андриевский. Фото ФК "Черноморец"

Одесский "Черноморец" заключил арендное соглашение с полузащитником киевского "Динамо" Александром Андриевским. Договор рассчитан до конца текущего сезона. Напомним, что Андриевский выступал в "Черноморце" с июля 2016 года, провел в команде "моряков" 13 матчей чемпионата страны (забил 1 гол) и одну игру Кубка Украины.