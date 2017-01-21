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"Черноморец" вновь взял в аренду игрока "Динамо" http://www.segodnya.ua/img/article/7904/57_main.1484999478.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/57_tn.1484999478.jpg Футбол Защитник Александр Андриевский будет играть в Одессе до лета

"Черноморец" вновь взял в аренду игрока "Динамо"

Сегодня, 13:51

Защитник Александр Андриевский будет играть в Одессе до лета

Александр Андриевский. Фото ФК &quot;Черноморец&quot;
Александр Андриевский. Фото ФК "Черноморец"

Одесский "Черноморец" заключил арендное соглашение с полузащитником киевского "Динамо" Александром Андриевским. Договор рассчитан до конца текущего сезона.

Напомним, что Андриевский выступал в "Черноморце" с июля 2016 года, провел в команде "моряков" 13 матчей чемпионата страны (забил 1 гол) и одну игру Кубка Украины.
футбол, Динамо Киев, Черноморец Одесса

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Источник:

Официальный сайт ФК "Черноморец"

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