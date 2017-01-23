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"Черноморец" не отдает "Заре" часть выручки за билеты на матчи Лиги Европы http://www.segodnya.ua/img/article/7909/66_main.1485184597.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/66_tn.1485184597.jpg Футбол Луганский клуб намерен добиваться правды в суде

"Черноморец" не отдает "Заре" часть выручки за билеты на матчи Лиги Европы

Сегодня, 17:15

Луганский клуб намерен добиваться правды в суде

&quot;Заря&quot; проводила свои матчи Лиги Европы в Одессе. Фото ФК &quot;Черноморец&quot;
"Заря" проводила свои матчи Лиги Европы в Одессе. Фото ФК "Черноморец"

Как стало известно, одесский "Черноморец" не отдает луганской "Заре" выручку за билеты с домашнего матча Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед", из-за чего луганяане готовится подавать в суд.

"Есть договор между ФК "Заря" и ФК "Черноморец", где все прописано. Финансовая часть – аренда стадиона и коммунальные затраты. Что касается доходов, то 8% отдавалось организации, занимавшейся продажей билетов. Остальные средства делились не равными, но пропорциональными частями между ФК "Заря" и ФК "Черноморец", – сказал генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов.

"Но если после матчей с "Фенербахче" и "Фейеноордом" "Черноморец" перечислил нам положенные суммы, то после игры с "Манчестер Юнайтед" без каких-либо объяснений одесситы этого не сделали. Поэтому сегодня "Черноморец" должен "Заре" определенную сумму денег. Мы уже подготовили все документы, и будем обращаться в суд", добавил он.

Гендиректор "Черноморца" Сергей Керницкий подтвердил факт наличия долга, но отказался давать какие-либо комментарии по этому вопросу как минимум до тех пор, пока дело не дойдет до суда.

Как удалось узнать, "Черноморцу" от продажи билетов с матчей ЛЕ полагалось третья часть от общей выручки.
футбол, Лига Европы, Заря Луганск, Черноморец Одесса, стадион Черноморец

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Источник:

SportArena

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