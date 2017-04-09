Чемпионат Италии: расписание и результаты матчей 31-го тура
В Риме сойдутся претенденты на Лигу чемпионов "Лацио" и "Наполи"
В этот уикенд пройдут поединки 31 тура чемпионата Италии. Главным поединком тура станет воскресное противостояние в Риме, где сойдутся соседи по турнирной таблице "Лацио" и "Наполи".
Суббота, 8 апреля
16:00 "Эмполи" – "Пескара" – 1:1
19:00 "Аталанта" – "Сассуоло" – 1:1
21:45 "Ювентус" – "Кьево"
Воскресенье, 9 апреля
13:30 "Сампдория" – "Фиорентина" – 2:2
16:00 "Милан" – "Палермо" – 4:0
16:00 "Болонья" – Рома" – 0:3
16:00 "Кальяри" – "Торино" – 2:3
16:00 "Кротоне" – "Интер" – 2:1
16:00 "Удинезе" – "Дженоа" – 3:0
21:45 "Лацио" – "Наполи" – 0:3
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|31
|25
|2
|4
|62-20
|77
|2
|РОМА
|31
|23
|2
|6
|69-26
|71
|3
|НАПОЛИ
|31
|20
|7
|4
|71-33
|67
|4
|ЛАЦИО
|31
|18
|6
|7
|52-33
|60
|5
|АТАЛАНТА
|31
|18
|5
|8
|52-34
|59
|6
|МИЛАН
|31
|17
|6
|8
|47-33
|57
|7
|ИНТЕР
|31
|17
|4
|10
|57-35
|55
|8
|ФИОРЕНТИНА
|31
|14
|10
|7
|49-39
|52
|9
|САМПДОРИЯ
|31
|12
|9
|10
|39-37
|45
|10
|ТОРИНО
|31
|11
|11
|9
|59-52
|44
|11
|УДИНЕЗЕ
|31
|11
|7
|13
|41-40
|40
|12
|КЬЕВО
|31
|11
|5
|15
|35-45
|38
|13
|КАЛЬЯРИ
|31
|10
|5
|16
|41-62
|35
|14
|БОЛОНЬЯ
|31
|9
|7
|15
|29-46
|34
|15
|САССУОЛО
|31
|9
|5
|17
|38-49
|32
|16
|ДЖЕНОА
|31
|7
|8
|16
|30-51
|29
|17
|ЭМПОЛИ
|31
|5
|8
|18
|18-49
|23
|18
|КРОТОНЕ
|31
|5
|5
|21
|25-51
|20
|19
|ПАЛЕРМО
|31
|3
|6
|22
|25-67
|15
|20
|ПЕСКАРА
|31
|2
|8
|21
|31-68
|14
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