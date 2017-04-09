Чемпионат Италии: расписание и результаты матчей 31-го тура Вчера, 23:39 Просмотров: ...

В Риме сойдутся претенденты на Лигу чемпионов "Лацио" и "Наполи"

"Наполи" идет на третьем месте. Фото AFP

В этот уикенд пройдут поединки 31 тура чемпионата Италии. Главным поединком тура станет воскресное противостояние в Риме, где сойдутся соседи по турнирной таблице "Лацио" и "Наполи". Суббота, 8 апреля 16:00 "Эмполи" – "Пескара" – 1:1



19:00 "Аталанта" – "Сассуоло" – 1:1



21:45 "Ювентус" – "Кьево" Воскресенье, 9 апреля 13:30 "Сампдория" – "Фиорентина" – 2:2



16:00 "Милан" – "Палермо" – 4:0



16:00 "Болонья" – Рома" – 0:3



16:00 "Кальяри" – "Торино" – 2:3



16:00 "Кротоне" – "Интер" – 2:1



16:00 "Удинезе" – "Дженоа" – 3:0



21:45 "Лацио" – "Наполи" – 0:3 ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ: М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 31 25 2 4 62-20 77 2 РОМА 31 23 2 6 69-26 71 3 НАПОЛИ 31 20 7 4 71-33 67 4 ЛАЦИО 31 18 6 7 52-33 60 5 АТАЛАНТА 31 18 5 8 52-34 59 6 МИЛАН 31 17 6 8 47-33 57 7 ИНТЕР 31 17 4 10 57-35 55 8 ФИОРЕНТИНА 31 14 10 7 49-39 52 9 САМПДОРИЯ 31 12 9 10 39-37 45 10 ТОРИНО 31 11 11 9 59-52 44 11 УДИНЕЗЕ 31 11 7 13 41-40 40 12 КЬЕВО 31 11 5 15 35-45 38 13 КАЛЬЯРИ 31 10 5 16 41-62 35 14 БОЛОНЬЯ 31 9 7 15 29-46 34 15 САССУОЛО 31 9 5 17 38-49 32 16 ДЖЕНОА 31 7 8 16 30-51 29 17 ЭМПОЛИ 31 5 8 18 18-49 23 18 КРОТОНЕ 31 5 5 21 25-51 20 19 ПАЛЕРМО 31 3 6 22 25-67 15 20 ПЕСКАРА 31 2 8 21 31-68 14

