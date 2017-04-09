Чемпионат Италии: расписание и результаты матчей 31-го тура

Вчера, 23:39

В Риме сойдутся претенденты на Лигу чемпионов "Лацио" и "Наполи"

&quot;Наполи&quot; идет на третьем месте. Фото AFP
"Наполи" идет на третьем месте. Фото AFP

В этот уикенд пройдут поединки 31 тура чемпионата Италии. Главным поединком тура станет воскресное противостояние в Риме, где сойдутся соседи по турнирной таблице "Лацио" и "Наполи".

Суббота, 8 апреля

16:00 "Эмполи" – "Пескара" – 1:1

19:00 "Аталанта" – "Сассуоло" – 1:1

21:45 "Ювентус" – "Кьево"

Воскресенье, 9 апреля

13:30 "Сампдория" – "Фиорентина" – 2:2

16:00 "Милан" – "Палермо" – 4:0

16:00 "Болонья" – Рома" – 0:3

16:00 "Кальяри" – "Торино" – 2:3

16:00 "Кротоне" – "Интер" – 2:1

16:00 "Удинезе" – "Дженоа" – 3:0

21:45 "Лацио" – "Наполи" – 0:3

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЮВЕНТУС 31 25 2 4 62-20 77
2  РОМА 31 23 2 6 69-26 71
3  НАПОЛИ 31 20 7 4 71-33 67
4  ЛАЦИО 31 18 6 7 52-33 60
5  АТАЛАНТА 31 18 5 8 52-34 59
6  МИЛАН 31 17 6 8 47-33 57
7  ИНТЕР 31 17 4 10 57-35 55
8  ФИОРЕНТИНА 31 14 10 7 49-39 52
9  САМПДОРИЯ 31 12 9 10 39-37 45
10  ТОРИНО 31 11 11 9 59-52 44
11  УДИНЕЗЕ 31 11 7 13 41-40 40
12  КЬЕВО 31 11 5 15 35-45 38
13  КАЛЬЯРИ 31 10 5 16 41-62 35
14  БОЛОНЬЯ 31 9 7 15 29-46 34
15  САССУОЛО 31 9 5 17 38-49 32
16  ДЖЕНОА 31 7 8 16 30-51 29
17  ЭМПОЛИ 31 5 8 18 18-49 23
18  КРОТОНЕ 31 5 5 21 25-51 20
19  ПАЛЕРМО 31 3 6 22 25-67 15
20  ПЕСКАРА 31 2 8 21 31-68 14


футбол, чемпионат Италии

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Сегодня|Спорт

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