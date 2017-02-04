Чемпионат Италии: расписание и результаты 23 тура, таблица Серии А

"Ювентус" примет "Интер" в центральном поединке в воскресенье

В этот уикенд в чемпионате Италии проходят матчи 23-го тура.

В центральном поединке в воскресенье встретятся лидер Серии А "Ювентус" и четвертая команда сезона "Интер".

"Рома" и "Фиорентина" сыграют во вторник, 7 февраля.

Суббота, 4 февраля:

21:45 "Болонья" – "Наполи"

Воскресенье, 5 февраля:

13:30 "Милан" – "Сампдория"

16:00 "Аталанта" – "Кальяри"

16:00 "Дженоа" – "Сассуоло"

16:00 "Кьево" – "Удинезе"

16:00 "Пескара" – "Лацио"

16:00 "Эмполи" – "Торино"

19:00 "Палермо" – "Кротоне"

21:45 "Ювентус" – "Интер"

Вторник, 7 февраля:

21:45 "Рома" – "Фиорентина"

Таблица чемпионата Италии: