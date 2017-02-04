Чемпионат Италии: расписание и результаты 23 тура, таблица Серии А

Сегодня, 18:27

"Ювентус" примет "Интер" в центральном поединке в воскресенье

&quot;Ювентус&quot; примет &quot;Интер&quot; в воскресенье. Фото AFP
"Ювентус" примет "Интер" в воскресенье. Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Италии проходят матчи 23-го тура.

В центральном поединке в воскресенье встретятся лидер Серии А "Ювентус" и четвертая команда сезона "Интер".

"Рома" и "Фиорентина" сыграют во вторник, 7 февраля.

Суббота, 4 февраля:

21:45 "Болонья" – "Наполи"

Воскресенье, 5 февраля:

13:30 "Милан" – "Сампдория"

16:00 "Аталанта" – "Кальяри"

16:00 "Дженоа" – "Сассуоло"

16:00 "Кьево" – "Удинезе"

16:00 "Пескара" – "Лацио"

16:00 "Эмполи" – "Торино"

19:00 "Палермо" – "Кротоне"

21:45 "Ювентус" – "Интер"

Вторник, 7 февраля:

21:45 "Рома" – "Фиорентина"

Таблица чемпионата Италии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЮВЕНТУС 21 17 0 4 44-16 51
2  РОМА 22 15 2 5 44-21 47
3  НАПОЛИ 22 13 6 3 48-25 45
4  ИНТЕР 22 13 3 6 37-23 42
5  ЛАЦИО 22 12 4 6 35-25 40
6  АТАЛАНТА 22 12 3 7 34-25 39
7  ФИОРЕНТИНА 22 10 7 5 38-29 37
8  МИЛАН 21 11 4 6 32-26 37
9  ТОРИНО 22 8 7 7 39-32 31
10  УДИНЕЗЕ 22 8 4 10 27-29 28
11  КЬЕВО 22 8 4 10 22-30 28
12  САМПДОРИЯ 22 7 6 9 25-29 27
13  БОЛОНЬЯ 21 7 6 8 21-26 27
14  КАЛЬЯРИ 22 8 3 11 32-46 27
15  ДЖЕНОА 22 6 7 9 27-32 25
16  САССУОЛО 22 7 3 12 31-37 24
17  ЭМПОЛИ 22 5 6 11 13-30 21
18  КРОТОНЕ 21 3 4 14 20-37 13
19  ПАЛЕРМО 22 2 5 15 18-42 11
20  ПЕСКАРА 22 1 6 15 17-44 9
чемпионат Италии

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Сегодня|Спорт

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