Чемпионат Италии: расписание и результаты 23 тура, таблица Серии А
"Ювентус" примет "Интер" в центральном поединке в воскресенье
В этот уикенд в чемпионате Италии проходят матчи 23-го тура.
В центральном поединке в воскресенье встретятся лидер Серии А "Ювентус" и четвертая команда сезона "Интер".
"Рома" и "Фиорентина" сыграют во вторник, 7 февраля.
Суббота, 4 февраля:
21:45 "Болонья" – "Наполи"
Воскресенье, 5 февраля:
13:30 "Милан" – "Сампдория"
16:00 "Аталанта" – "Кальяри"
16:00 "Дженоа" – "Сассуоло"
16:00 "Кьево" – "Удинезе"
16:00 "Пескара" – "Лацио"
16:00 "Эмполи" – "Торино"
19:00 "Палермо" – "Кротоне"
21:45 "Ювентус" – "Интер"
Вторник, 7 февраля:
21:45 "Рома" – "Фиорентина"
Таблица чемпионата Италии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|21
|17
|0
|4
|44-16
|51
|2
|РОМА
|22
|15
|2
|5
|44-21
|47
|3
|НАПОЛИ
|22
|13
|6
|3
|48-25
|45
|4
|ИНТЕР
|22
|13
|3
|6
|37-23
|42
|5
|ЛАЦИО
|22
|12
|4
|6
|35-25
|40
|6
|АТАЛАНТА
|22
|12
|3
|7
|34-25
|39
|7
|ФИОРЕНТИНА
|22
|10
|7
|5
|38-29
|37
|8
|МИЛАН
|21
|11
|4
|6
|32-26
|37
|9
|ТОРИНО
|22
|8
|7
|7
|39-32
|31
|10
|УДИНЕЗЕ
|22
|8
|4
|10
|27-29
|28
|11
|КЬЕВО
|22
|8
|4
|10
|22-30
|28
|12
|САМПДОРИЯ
|22
|7
|6
|9
|25-29
|27
|13
|БОЛОНЬЯ
|21
|7
|6
|8
|21-26
|27
|14
|КАЛЬЯРИ
|22
|8
|3
|11
|32-46
|27
|15
|ДЖЕНОА
|22
|6
|7
|9
|27-32
|25
|16
|САССУОЛО
|22
|7
|3
|12
|31-37
|24
|17
|ЭМПОЛИ
|22
|5
|6
|11
|13-30
|21
|18
|КРОТОНЕ
|21
|3
|4
|14
|20-37
|13
|19
|ПАЛЕРМО
|22
|2
|5
|15
|18-42
|11
|20
|ПЕСКАРА
|22
|1
|6
|15
|17-44
|9
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