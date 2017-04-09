Чемпионат Испании: расписание и результаты 31 тура, таблица Примеры

Вчера, 23:37

В воскресенье "Гранада" Артема Кравца сыграет с "Валенсией"

В прошлом туре &quot;Гранада&quot; с Артемом Кравцом проиграла &quot;Барселоне&quot;. Фото AFP
В прошлом туре "Гранада" с Артемом Кравцом проиграла "Барселоне". Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Испании будут сыграны матчи 31-го тура Примеры.

В субботу сыграли лидеры чемпионата: "Реал" разошелся миром с "Атлетико" в мадридском дерби (1:1), а "Барселона" на выезде неожиданно проиграла "Малаге" (0:2) Дениса Бойко, который провел игру на скамейке запасных.

В обед в воскресенье "Гранада" Артема Кравца проиграла "Валенсии" (1:3). Украинский форвард отыграл один тайм.

Завершится тур в понедельник матчем "Реал Сосьедад" – "Спортинг".

Пятница, 7 апреля:

21:45 "Вильярреал" – "Атлетик" – 3:1

Суббота, 8 апреля:

14:00 "Эспаньол" – "Алавес" – 1:0

17:15 "Реал" – "Атлетико" – 1:1 (фото)

19:30 "Севилья" – "Депортиво" – 4:2

21:45 "Малага" – "Барселона" – 2:0

Воскресенье, 9 апреля:

13:00 "Гранада" – "Валенсия" – 1:3

17:15 "Сельта" – "Эйбар" – 0:2

19:30 "Осасуна" – "Леганес" – 2:1

21:45 "Лас-Пальмас" – "Бетис" – 4:1

Понедельник, 10 апреля:

21:45 "Реал Сосьедад" – "Спортинг" – Футбол 1, oll.tv

Таблица чемпионата Испании:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  РЕАЛ МАДРИД 30 22 6 2 79-31 72
2  БАРСЕЛОНА 31 21 6 4 88-28 69
3  АТЛЕТИКО 31 18 8 5 56-24 62
4  СЕВИЛЬЯ 31 18 7 6 56-39 61
5  ВИЛЬЯРРЕАЛ 31 15 9 7 45-24 54
6  АТЛЕТИК 31 15 5 11 40-36 50
7  ЭЙБАР 31 14 8 9 52-42 50
8  РЕАЛ СОСЬЕДАД 30 15 4 11 43-41 49
9  ЭСПАНЬОЛ 31 12 10 9 43-42 46
10  СЕЛЬТА 30 12 5 13 45-51 41
11  АЛАВЕС 31 10 10 11 29-38 40
12  ВАЛЕНСИЯ 31 11 6 14 47-54 39
13  ЛАС-ПАЛЬМАС 31 10 8 13 50-52 38
14  МАЛАГА 31 8 9 14 36-47 33
15  БЕТИС 31 8 7 16 33-51 31
16  ДЕПОРТИВО 31 6 10 15 33-50 28
17  ЛЕГАНЕС 31 6 9 16 26-48 27
18  СПОРТИНГ 30 5 7 18 31-58 22
19  ГРАНАДА 31 4 8 19 27-65 20
20  ОСАСУНА 31 3 8 20 32-70 17
чемпионат Испании, Артем Кравец, Гранада

Вы сейчас просматриваете новость "Чемпионат Испании: расписание и результаты 31 тура, таблица Примеры". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Рафинья выбыл на четыре месяца. Фото Instagram

"Барселона" до конца сезона потеряла Рафинью

7 Апреля, 19:55

Бразильский хавбек каталонского клуба перенес операцию на правом колене

Футбол

Коке. Фото AFP

Полузащитника "Атлетико" обокрали в Мадриде, угрожая пистолетом

7 Апреля, 14:37

Грабитель забрал у футболиста часы стоимостью 70 тысяч евро

Футбол

Фото AFP

"Барселона" разгромила "Севилью", Кравец сыграл с "Депортиво" и другие матчи чемпионата Испании

7 Апреля, 00:25

Расписание и результаты 30-го тура испанской Примеры, турнирная таблица

Футбол

Хамес Родригес. Фото AFP

Игрок "Реала" обматерил Зидана после замены

6 Апреля, 20:38

Хамес Родригес недоволен количеством игрового времени

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования