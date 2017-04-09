Чемпионат Испании: расписание и результаты 31 тура, таблица Примеры
В воскресенье "Гранада" Артема Кравца сыграет с "Валенсией"
В этот уикенд в чемпионате Испании будут сыграны матчи 31-го тура Примеры.
В субботу сыграли лидеры чемпионата: "Реал" разошелся миром с "Атлетико" в мадридском дерби (1:1), а "Барселона" на выезде неожиданно проиграла "Малаге" (0:2) Дениса Бойко, который провел игру на скамейке запасных.
В обед в воскресенье "Гранада" Артема Кравца проиграла "Валенсии" (1:3). Украинский форвард отыграл один тайм.
Завершится тур в понедельник матчем "Реал Сосьедад" – "Спортинг".
Пятница, 7 апреля:
21:45 "Вильярреал" – "Атлетик" – 3:1
Суббота, 8 апреля:
14:00 "Эспаньол" – "Алавес" – 1:0
17:15 "Реал" – "Атлетико" – 1:1 (фото)
19:30 "Севилья" – "Депортиво" – 4:2
21:45 "Малага" – "Барселона" – 2:0
Воскресенье, 9 апреля:
13:00 "Гранада" – "Валенсия" – 1:3
17:15 "Сельта" – "Эйбар" – 0:2
19:30 "Осасуна" – "Леганес" – 2:1
21:45 "Лас-Пальмас" – "Бетис" – 4:1
Понедельник, 10 апреля:
21:45 "Реал Сосьедад" – "Спортинг" – Футбол 1, oll.tv
Таблица чемпионата Испании:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|30
|22
|6
|2
|79-31
|72
|2
|БАРСЕЛОНА
|31
|21
|6
|4
|88-28
|69
|3
|АТЛЕТИКО
|31
|18
|8
|5
|56-24
|62
|4
|СЕВИЛЬЯ
|31
|18
|7
|6
|56-39
|61
|5
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|31
|15
|9
|7
|45-24
|54
|6
|АТЛЕТИК
|31
|15
|5
|11
|40-36
|50
|7
|ЭЙБАР
|31
|14
|8
|9
|52-42
|50
|8
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|30
|15
|4
|11
|43-41
|49
|9
|ЭСПАНЬОЛ
|31
|12
|10
|9
|43-42
|46
|10
|СЕЛЬТА
|30
|12
|5
|13
|45-51
|41
|11
|АЛАВЕС
|31
|10
|10
|11
|29-38
|40
|12
|ВАЛЕНСИЯ
|31
|11
|6
|14
|47-54
|39
|13
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|31
|10
|8
|13
|50-52
|38
|14
|МАЛАГА
|31
|8
|9
|14
|36-47
|33
|15
|БЕТИС
|31
|8
|7
|16
|33-51
|31
|16
|ДЕПОРТИВО
|31
|6
|10
|15
|33-50
|28
|17
|ЛЕГАНЕС
|31
|6
|9
|16
|26-48
|27
|18
|СПОРТИНГ
|30
|5
|7
|18
|31-58
|22
|19
|ГРАНАДА
|31
|4
|8
|19
|27-65
|20
|20
|ОСАСУНА
|31
|3
|8
|20
|32-70
|17
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