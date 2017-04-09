Чемпионат Испании: расписание и результаты 31 тура, таблица Примеры

В воскресенье "Гранада" Артема Кравца сыграет с "Валенсией"

В этот уикенд в чемпионате Испании будут сыграны матчи 31-го тура Примеры.

В субботу сыграли лидеры чемпионата: "Реал" разошелся миром с "Атлетико" в мадридском дерби (1:1), а "Барселона" на выезде неожиданно проиграла "Малаге" (0:2) Дениса Бойко, который провел игру на скамейке запасных.

В обед в воскресенье "Гранада" Артема Кравца проиграла "Валенсии" (1:3). Украинский форвард отыграл один тайм.

Завершится тур в понедельник матчем "Реал Сосьедад" – "Спортинг".

Пятница, 7 апреля:

21:45 "Вильярреал" – "Атлетик" – 3:1

Суббота, 8 апреля:

14:00 "Эспаньол" – "Алавес" – 1:0

17:15 "Реал" – "Атлетико" – 1:1 (фото)

19:30 "Севилья" – "Депортиво" – 4:2

21:45 "Малага" – "Барселона" – 2:0

Воскресенье, 9 апреля:

13:00 "Гранада" – "Валенсия" – 1:3

17:15 "Сельта" – "Эйбар" – 0:2

19:30 "Осасуна" – "Леганес" – 2:1

21:45 "Лас-Пальмас" – "Бетис" – 4:1

Понедельник, 10 апреля:

21:45 "Реал Сосьедад" – "Спортинг" – Футбол 1, oll.tv

Таблица чемпионата Испании: