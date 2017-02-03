Чемпионат Испании: расписание и результаты 21 тура, таблица Примеры

Сегодня, 18:20

Артем Кравец против "Лас-Пальмаса" и "Сельта" против лидера чемпионата "Реала"

Из-за повреждения крыши матч &quot;Депортиво&quot; - &quot;Бетис&quot; перенесен. Фото ФК &quot;Депортиво&quot;
Из-за повреждения крыши матч "Депортиво" - "Бетис" перенесен. Фото ФК "Депортиво"

В этот уикенд в чемпионате Испании будет сыгран 21-й тур Примеры.

"Бетис", которому принадлежат права на украинского напалающего Романа Зозулю, должен был в пятницу сыграть на выезде с "Депортиво". Однако матч был перенесен на неопределенный срок из-за повреждения ураганом крыши стадиона принимающей команды.

"Барселона" в субботу примет "Атлетик". В воскресенье лидер чемпионата мадридский "Реал" сыграет на выезде с "Сельтой" – соперником "Шахтера" по 1/16 финала Лиги Европы. 

Завершится тур в понедельник, когда "Гранада" с украинским нападающим Артемом Кравцом сыграет на своем поле с "Лас-Пальмас".

Пятница, 3 февраля:

21:45 "Депортиво" – "Бетис" – матч перенесен

Суббота, 4 февраля:

14:00 "Малага" – "Эспаньол"

17:15 "Барселона" – "Атлетик"

19:30 "Атлетико" – "Леганес"

21:45 "Валенсия" – "Эйбар"

Воскресенье, 5 февраля:

13:00 "Севилья" – "Вильярреал"

17:15 "Спортинг" – "Алавес"

19:30 "Реал Сосьедад" – "Осасуна"

21:45 "Сельта" – "Реал"

Понедельник, 6 февраля:

21:45 "Гранада" – "Лас-Пальмас"

Таблица чемпионата Испании:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  РЕАЛ МАДРИД 19 14 4 1 51-17 46
2  БАРСЕЛОНА 20 12 6 2 52-18 42
3  СЕВИЛЬЯ 20 13 3 4 43-28 42
4  АТЛЕТИКО 20 10 6 4 34-16 36
5  РЕАЛ СОСЬЕДАД 20 11 2 7 31-28 35
6  ВИЛЬЯРРЕАЛ 20 9 7 4 28-14 34
7  АТЛЕТИК 20 9 5 6 26-22 32
8  СЕЛЬТА 20 9 3 8 31-33 30
9  ЭСПАНЬОЛ 20 7 8 5 28-27 29
10  ЭЙБАР 20 8 5 7 28-29 29
11  ЛАС-ПАЛЬМАС 20 7 7 6 31-31 28
12  АЛАВЕС 20 5 9 6 17-20 24
13  БЕТИС 20 6 5 9 21-31 23
14  МАЛАГА 20 5 7 8 28-34 22
15  ВАЛЕНСИЯ 19 5 4 10 29-36 19
16  ДЕПОРТИВО 20 4 7 9 25-32 19
17  ЛЕГАНЕС 20 4 6 10 15-33 18
18  СПОРТИНГ 20 3 4 13 20-39 13
19  ОСАСУНА 20 1 7 12 21-43 10
20  ГРАНАДА 20 1 7 12 16-44 10
чемпионат Испании

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Сегодня|Спорт

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