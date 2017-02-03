Чемпионат Испании: расписание и результаты 21 тура, таблица Примеры

Артем Кравец против "Лас-Пальмаса" и "Сельта" против лидера чемпионата "Реала"

В этот уикенд в чемпионате Испании будет сыгран 21-й тур Примеры.

"Бетис", которому принадлежат права на украинского напалающего Романа Зозулю, должен был в пятницу сыграть на выезде с "Депортиво". Однако матч был перенесен на неопределенный срок из-за повреждения ураганом крыши стадиона принимающей команды.

"Барселона" в субботу примет "Атлетик". В воскресенье лидер чемпионата мадридский "Реал" сыграет на выезде с "Сельтой" – соперником "Шахтера" по 1/16 финала Лиги Европы.

Завершится тур в понедельник, когда "Гранада" с украинским нападающим Артемом Кравцом сыграет на своем поле с "Лас-Пальмас".

Пятница, 3 февраля:

21:45 "Депортиво" – "Бетис" – матч перенесен

Суббота, 4 февраля:

14:00 "Малага" – "Эспаньол"

17:15 "Барселона" – "Атлетик"

19:30 "Атлетико" – "Леганес"

21:45 "Валенсия" – "Эйбар"

Воскресенье, 5 февраля:

13:00 "Севилья" – "Вильярреал"

17:15 "Спортинг" – "Алавес"

19:30 "Реал Сосьедад" – "Осасуна"

21:45 "Сельта" – "Реал"

Понедельник, 6 февраля:

21:45 "Гранада" – "Лас-Пальмас"

Таблица чемпионата Испании: