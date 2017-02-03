Чемпионат Испании: расписание и результаты 21 тура, таблица Примеры
Артем Кравец против "Лас-Пальмаса" и "Сельта" против лидера чемпионата "Реала"
В этот уикенд в чемпионате Испании будет сыгран 21-й тур Примеры.
"Бетис", которому принадлежат права на украинского напалающего Романа Зозулю, должен был в пятницу сыграть на выезде с "Депортиво". Однако матч был перенесен на неопределенный срок из-за повреждения ураганом крыши стадиона принимающей команды.
"Барселона" в субботу примет "Атлетик". В воскресенье лидер чемпионата мадридский "Реал" сыграет на выезде с "Сельтой" – соперником "Шахтера" по 1/16 финала Лиги Европы.
Завершится тур в понедельник, когда "Гранада" с украинским нападающим Артемом Кравцом сыграет на своем поле с "Лас-Пальмас".
Пятница, 3 февраля:
21:45 "Депортиво" – "Бетис" – матч перенесен
Суббота, 4 февраля:
14:00 "Малага" – "Эспаньол"
17:15 "Барселона" – "Атлетик"
19:30 "Атлетико" – "Леганес"
21:45 "Валенсия" – "Эйбар"
Воскресенье, 5 февраля:
13:00 "Севилья" – "Вильярреал"
17:15 "Спортинг" – "Алавес"
19:30 "Реал Сосьедад" – "Осасуна"
21:45 "Сельта" – "Реал"
Понедельник, 6 февраля:
21:45 "Гранада" – "Лас-Пальмас"
Таблица чемпионата Испании:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|19
|14
|4
|1
|51-17
|46
|2
|БАРСЕЛОНА
|20
|12
|6
|2
|52-18
|42
|3
|СЕВИЛЬЯ
|20
|13
|3
|4
|43-28
|42
|4
|АТЛЕТИКО
|20
|10
|6
|4
|34-16
|36
|5
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|20
|11
|2
|7
|31-28
|35
|6
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|20
|9
|7
|4
|28-14
|34
|7
|АТЛЕТИК
|20
|9
|5
|6
|26-22
|32
|8
|СЕЛЬТА
|20
|9
|3
|8
|31-33
|30
|9
|ЭСПАНЬОЛ
|20
|7
|8
|5
|28-27
|29
|10
|ЭЙБАР
|20
|8
|5
|7
|28-29
|29
|11
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|20
|7
|7
|6
|31-31
|28
|12
|АЛАВЕС
|20
|5
|9
|6
|17-20
|24
|13
|БЕТИС
|20
|6
|5
|9
|21-31
|23
|14
|МАЛАГА
|20
|5
|7
|8
|28-34
|22
|15
|ВАЛЕНСИЯ
|19
|5
|4
|10
|29-36
|19
|16
|ДЕПОРТИВО
|20
|4
|7
|9
|25-32
|19
|17
|ЛЕГАНЕС
|20
|4
|6
|10
|15-33
|18
|18
|СПОРТИНГ
|20
|3
|4
|13
|20-39
|13
|19
|ОСАСУНА
|20
|1
|7
|12
|21-43
|10
|20
|ГРАНАДА
|20
|1
|7
|12
|16-44
|10
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