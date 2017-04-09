Чемпионат Германии: расписание и результаты 28 тура, таблица Бундеслиги

Вчера, 22:05

"Шальке" Коноплянки примет своего "соседа" по турнирной таблице "Вольфсбург"

&quot;Шальке&quot; сыграет с &quot;Вольфсбургом&quot;. Фото AFP
"Шальке" сыграет с "Вольфсбургом". Фото AFP

В этот уикенд в чемпионате Германии будут сыграны матчи 28-го тура Бундеслиги.

В субботу команда Евгения Коноплянки "Шальке" примет своего "соседа" по турнирной таблице "Вольфсбург", вечером в этот же день пройдет центральный матч тур "Бавария" – "Боруссия" Дортмунд.

В воскресенье "Дармштадт" Федецкого, Олейника и Березовского на выезде проиграл "Ингольштадту". Наши футболисты участия в матче не принимали.

Пятница, 7 апреля:

21:30 "Айнтрахт" – "Вердер" – 2:2

Суббота, 8 апреля:

16:30 "Гамбург" – "Хоффенхайм" – 2:1

16:30 "Кельн" – "Боруссия" М – 2:3

16:30 "Лейпциг" – "Байер" – 1:0

16:30 "Фрайбург" – "Майнц" – 1:0

16:30 "Шальке" – "Вольфсбург" – 4:1

19:30 "Бавария" – "Боруссия" Д – 4:1

Воскресенье, 9 апреля:

16:30 "Герта" – "Аугсбург" – 2:0

18:30 "Ингольштадт" – "Дармштадт" – 3:2

Таблица чемпионата Германии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  БАВАРИЯ 28 21 5 2 71-15 68
2  ЛЕЙПЦИГ 28 18 4 6 51-30 58
3  ХОФФЕНХАЙМ 28 13 12 3 51-28 51
4  БОРУССИЯ Д 28 14 8 6 59-32 50
5  ГЕРТА 28 13 4 11 37-34 43
6  ФРАЙБУРГ 28 12 5 11 36-47 41
7  КЕЛЬН 28 10 10 8 41-34 40
8  БОРУССИЯ М 28 11 6 11 34-36 39
9  АЙНТРАХТ Ф 28 10 8 10 28-30 38
10  ШАЛЬКЕ 04 28 10 7 11 37-32 37
11  ВЕРДЕР 28 10 6 12 44-48 36
12  БАЙЕР 28 10 5 13 42-44 35
13  ГАМБУРГ 28 9 6 13 28-51 33
14  ВОЛЬФСБУРГ 28 8 6 14 27-42 30
15  МАЙНЦ 28 8 5 15 36-47 29
16  АУГСБУРГ 28 7 8 13 26-45 29
17  ИНГОЛЬШТАДТ 28 8 4 16 31-47 28
18  ДАРМШТАДТ 28 4 3 21 19-56 15
чемпионат Германии

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Источник:

Сегодня|Спорт

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