Чемпионат Германии: расписание и результаты 28 тура, таблица Бундеслиги

"Шальке" Коноплянки примет своего "соседа" по турнирной таблице "Вольфсбург"

В этот уикенд в чемпионате Германии будут сыграны матчи 28-го тура Бундеслиги.

В субботу команда Евгения Коноплянки "Шальке" примет своего "соседа" по турнирной таблице "Вольфсбург", вечером в этот же день пройдет центральный матч тур "Бавария" – "Боруссия" Дортмунд.

В воскресенье "Дармштадт" Федецкого, Олейника и Березовского на выезде проиграл "Ингольштадту". Наши футболисты участия в матче не принимали.

Пятница, 7 апреля:

21:30 "Айнтрахт" – "Вердер" – 2:2

Суббота, 8 апреля:

16:30 "Гамбург" – "Хоффенхайм" – 2:1

16:30 "Кельн" – "Боруссия" М – 2:3

16:30 "Лейпциг" – "Байер" – 1:0

16:30 "Фрайбург" – "Майнц" – 1:0

16:30 "Шальке" – "Вольфсбург" – 4:1

19:30 "Бавария" – "Боруссия" Д – 4:1

Воскресенье, 9 апреля:

16:30 "Герта" – "Аугсбург" – 2:0

18:30 "Ингольштадт" – "Дармштадт" – 3:2

Таблица чемпионата Германии: