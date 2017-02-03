Чемпионат Германии: расписание и результаты 19 тура, таблица Бундеслиги
Владлен Юрченко откроет программу тура в чемпионате Германии, Денис Олейник и Артем Федецкий закроют
В этот уикенд пройдут матчи 19-го тура чемпионата Германии.
В пятницу "Байер" с украинским полузащитником Владленом Юрченко откроет программу тура, на выезде сыграв с одним из аутсайдеров Бундеслиги "Гамбургом".
В воскресенье тур завершится матчем "Айнтрахт" – "Дармштадт", где за гостей могут сыграть украинцы Артем Федецкий и Денис Олейник.
Пятница, 3 февраля:
21:30 "Гамбург" – "Байер"
Суббота, 4 февраля:
16:30 "Бавария" – "Шальке"
16:30 "Боруссия" М – "Фрайбург"
16:30 "Герта" – "Ингольштадт"
16:30 "Кельн" – "Вольфсбург"
16:30 "Хоффенхайм" – "Майнц"
19:30 "Боруссия" Д – "Лейпциг"
Воскресенье, 5 февраля:
16:30 "Аугсбург" – "Вердер"
18:30 "Айнтрахт" – "Дармштадт"
Таблица чемпионата Германии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|БАВАРИЯ
|18
|14
|3
|1
|42-11
|45
|2
|ЛЕЙПЦИГ
|18
|13
|3
|2
|36-16
|42
|3
| АЙНТРАХТ
|18
|9
|5
|4
|23-15
|32
|4
|БОРУССИЯ Д
|18
|8
|7
|3
|38-21
|31
|5
|ХОФФЕНХАЙМ
|18
|7
|10
|1
|31-19
|31
|6
|ГЕРТА
|18
|9
|3
|6
|26-21
|30
|7
|КЕЛЬН
|18
|7
|8
|3
|27-16
|29
|8
|ФРАЙБУРГ
|18
|8
|2
|8
|24-30
|26
|9
|БАЙЕР
|18
|7
|3
|8
|28-28
|24
|10
|МАЙНЦ
|18
|6
|4
|8
|27-31
|22
|11
| ШАЛЬКЕ
|18
|6
|3
|9
|21-20
|21
|12
|АУГСБУРГ
|18
|5
|6
|7
|15-20
|21
|13
|БОРУССИЯ М
|18
|5
|5
|8
|18-27
|20
|14
|ВОЛЬФСБУРГ
|18
|5
|4
|9
|17-26
|19
|15
|ВЕРДЕР
|18
|4
|4
|10
|22-38
|16
|16
|ИНГОЛЬШТАДТ
|18
|4
|3
|11
|17-29
|15
|17
|ГАМБУРГ
|18
|3
|4
|11
|15-35
|13
|18
|ДАРМШТАДТ
|18
|2
|3
|13
|12-36
|9
Вы сейчас просматриваете новость "Чемпионат Германии: расписание и результаты 19 тура, таблица Бундеслиги". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии