Чемпионат Германии: расписание и результаты 19 тура, таблица Бундеслиги

Владлен Юрченко откроет программу тура в чемпионате Германии, Денис Олейник и Артем Федецкий закроют

В этот уикенд пройдут матчи 19-го тура чемпионата Германии.

В пятницу "Байер" с украинским полузащитником Владленом Юрченко откроет программу тура, на выезде сыграв с одним из аутсайдеров Бундеслиги "Гамбургом".

В воскресенье тур завершится матчем "Айнтрахт" – "Дармштадт", где за гостей могут сыграть украинцы Артем Федецкий и Денис Олейник.

Пятница, 3 февраля:

21:30 "Гамбург" – "Байер"

Суббота, 4 февраля:

16:30 "Бавария" – "Шальке"

16:30 "Боруссия" М – "Фрайбург"

16:30 "Герта" – "Ингольштадт"

16:30 "Кельн" – "Вольфсбург"

16:30 "Хоффенхайм" – "Майнц"

19:30 "Боруссия" Д – "Лейпциг"

Воскресенье, 5 февраля:

16:30 "Аугсбург" – "Вердер"

18:30 "Айнтрахт" – "Дармштадт"

Таблица чемпионата Германии: