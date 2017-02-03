Чемпионат Германии: расписание и результаты 19 тура, таблица Бундеслиги

Сегодня, 18:30

Владлен Юрченко откроет программу тура в чемпионате Германии, Денис Олейник и Артем Федецкий закроют

&quot;Байер&quot; с украинским полузащитником Владленом Юрченко на выезде сыграет с &quot;Гамбургом&quot;. Фото AFP
"Байер" с украинским полузащитником Владленом Юрченко на выезде сыграет с "Гамбургом". Фото AFP

В этот уикенд пройдут матчи 19-го тура чемпионата Германии.

В пятницу "Байер" с украинским полузащитником Владленом Юрченко откроет программу тура, на выезде сыграв с одним из аутсайдеров Бундеслиги "Гамбургом".

В воскресенье тур завершится матчем "Айнтрахт" – "Дармштадт", где за гостей могут сыграть украинцы Артем Федецкий и Денис Олейник.

Пятница, 3 февраля:

21:30 "Гамбург" – "Байер"

Суббота, 4 февраля:

16:30 "Бавария" – "Шальке"

16:30 "Боруссия" М – "Фрайбург"

16:30 "Герта" – "Ингольштадт"

16:30 "Кельн" – "Вольфсбург"

16:30 "Хоффенхайм" – "Майнц"

19:30 "Боруссия" Д – "Лейпциг"

Воскресенье, 5 февраля:

16:30 "Аугсбург" – "Вердер"

18:30 "Айнтрахт" – "Дармштадт"

Таблица чемпионата Германии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  БАВАРИЯ 18 14 3 1 42-11 45
2  ЛЕЙПЦИГ 18 13 3 2 36-16 42
3  АЙНТРАХТ
 18 9 5 4 23-15 32
4  БОРУССИЯ Д 18 8 7 3 38-21 31
5  ХОФФЕНХАЙМ 18 7 10 1 31-19 31
6  ГЕРТА 18 9 3 6 26-21 30
7  КЕЛЬН 18 7 8 3 27-16 29
8  ФРАЙБУРГ 18 8 2 8 24-30 26
9  БАЙЕР 18 7 3 8 28-28 24
10  МАЙНЦ 18 6 4 8 27-31 22
11  ШАЛЬКЕ
 18 6 3 9 21-20 21
12  АУГСБУРГ 18 5 6 7 15-20 21
13  БОРУССИЯ М 18 5 5 8 18-27 20
14  ВОЛЬФСБУРГ 18 5 4 9 17-26 19
15  ВЕРДЕР 18 4 4 10 22-38 16
16  ИНГОЛЬШТАДТ 18 4 3 11 17-29 15
17  ГАМБУРГ 18 3 4 11 15-35 13
18  ДАРМШТАДТ 18 2 3 13 12-36 9
чемпионат Германии

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Сегодня|Спорт

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