Чемпионат Франции: расписание и результаты матчей 24-го тура, таблица

Сегодня, 18:52

Во французском чемпионате тур будет сыгран посреди недели

&quot;Монако&quot; во вторник сыграет с &quot;середняком&quot; из Монпелье. Фото AFP
"Монако" во вторник сыграет с "середняком" из Монпелье. Фото AFP

Во вторник и среду в чемпионате Франции будут сыграны матчи 24-го тура Лиги 1.

Лидер семпионата "Монако" во вторник сыграет с "середняком" из Монпелье. "ПСЖ" в этот же день принимает "Лилль".

Вторник, 7 февраля:

20:00 "Кан" – "Бордо"

20:00 "Монпелье" – "Монако"

22:00 "ПСЖ" – "Лилль"

Среда, 8 февраля:

20:00 "Анже" – "Ренн"

20:00 "Бастия"- "Нант"

20:00 "Лион" – "Нанси"

20:00 "Лорьян" – "Тулуза"

20:00 "Мец" – "Дижон"

20:00 "Ницца" – "Сент-Этьен"

22:00 "Марсель" – "Генгам"

Таблица чемпионата Франции:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  МОНАКО 23 16 4 3 68-22 52
2  ПСЖ 23 15 4 4 45-17 49
3  НИЦЦА 23 14 7 2 38-18 49
4  ЛИОН 22 12 1 9 40-27 37
5  СЕНТ-ЭТЬЕН 23 9 9 5 26-18 36
6  МАРСЕЛЬ 23 9 6 8 29-28 33
7  БОРДО 23 8 9 6 25-28 33
8  ГЕНГАМ 23 8 7 8 28-27 31
9  РЕНН 23 8 7 8 23-27 31
10  ТУЛУЗА 23 8 5 10 26-26 29
11  НАНСИ 22 7 6 9 18-25 27
12  МОНПЕЛЬЕ 23 6 8 9 32-40 26
13  ЛИЛЛЬ 23 7 5 11 21-28 26
14  МЕЦ 22 7 5 10 22-38 26
15  НАНТ 23 7 5 11 15-31 26
16  КАН 22 7 4 11 25-36 25
17  ДИЖОН 23 5 9 9 31-35 24
18  АНЖЕ 23 6 5 12 19-32 23
19  БАСТИЯ 23 5 7 11 20-28 22
20  ЛОРЬЯН 23 6 3 14 26-46 21
чемпионат Франции

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Сегодня|Спорт

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