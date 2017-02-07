Чемпионат Франции: расписание и результаты матчей 24-го тура, таблица

Во французском чемпионате тур будет сыгран посреди недели

Во вторник и среду в чемпионате Франции будут сыграны матчи 24-го тура Лиги 1.

Лидер семпионата "Монако" во вторник сыграет с "середняком" из Монпелье. "ПСЖ" в этот же день принимает "Лилль".

Вторник, 7 февраля:

20:00 "Кан" – "Бордо"

20:00 "Монпелье" – "Монако"

22:00 "ПСЖ" – "Лилль"

Среда, 8 февраля:

20:00 "Анже" – "Ренн"

20:00 "Бастия"- "Нант"

20:00 "Лион" – "Нанси"

20:00 "Лорьян" – "Тулуза"

20:00 "Мец" – "Дижон"

20:00 "Ницца" – "Сент-Этьен"

22:00 "Марсель" – "Генгам"

Таблица чемпионата Франции: