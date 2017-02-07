Чемпионат Франции: расписание и результаты матчей 24-го тура, таблица
Во французском чемпионате тур будет сыгран посреди недели
Во вторник и среду в чемпионате Франции будут сыграны матчи 24-го тура Лиги 1.
Лидер семпионата "Монако" во вторник сыграет с "середняком" из Монпелье. "ПСЖ" в этот же день принимает "Лилль".
Вторник, 7 февраля:
20:00 "Кан" – "Бордо"
20:00 "Монпелье" – "Монако"
22:00 "ПСЖ" – "Лилль"
Среда, 8 февраля:
20:00 "Анже" – "Ренн"
20:00 "Бастия"- "Нант"
20:00 "Лион" – "Нанси"
20:00 "Лорьян" – "Тулуза"
20:00 "Мец" – "Дижон"
20:00 "Ницца" – "Сент-Этьен"
22:00 "Марсель" – "Генгам"
Таблица чемпионата Франции:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МОНАКО
|23
|16
|4
|3
|68-22
|52
|2
|ПСЖ
|23
|15
|4
|4
|45-17
|49
|3
|НИЦЦА
|23
|14
|7
|2
|38-18
|49
|4
|ЛИОН
|22
|12
|1
|9
|40-27
|37
|5
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|23
|9
|9
|5
|26-18
|36
|6
|МАРСЕЛЬ
|23
|9
|6
|8
|29-28
|33
|7
|БОРДО
|23
|8
|9
|6
|25-28
|33
|8
|ГЕНГАМ
|23
|8
|7
|8
|28-27
|31
|9
|РЕНН
|23
|8
|7
|8
|23-27
|31
|10
|ТУЛУЗА
|23
|8
|5
|10
|26-26
|29
|11
|НАНСИ
|22
|7
|6
|9
|18-25
|27
|12
|МОНПЕЛЬЕ
|23
|6
|8
|9
|32-40
|26
|13
|ЛИЛЛЬ
|23
|7
|5
|11
|21-28
|26
|14
|МЕЦ
|22
|7
|5
|10
|22-38
|26
|15
|НАНТ
|23
|7
|5
|11
|15-31
|26
|16
|КАН
|22
|7
|4
|11
|25-36
|25
|17
|ДИЖОН
|23
|5
|9
|9
|31-35
|24
|18
|АНЖЕ
|23
|6
|5
|12
|19-32
|23
|19
|БАСТИЯ
|23
|5
|7
|11
|20-28
|22
|20
|ЛОРЬЯН
|23
|6
|3
|14
|26-46
|21
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