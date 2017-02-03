Чемпионат Франции: расписание и результаты 23 тура, таблица Лиги 1

Сегодня, 18:42

Центральным поединком станет битва лидеров сезона – "Монако" vs "Ницца"

&quot;Монако&quot; сыграет с &quot;Ниццей&quot; в субботу. Фото AFP
"Монако" сыграет с "Ниццей" в субботу. Фото AFP

В этот уикенд пройдут матчи 23-го тура чемпионата Франции.

Центральным поединком станет битва лидеров сезона – "Монако" vs "Ницца". Обе команды имеют в активе по 49 очков и победитель субботнего матча станет единоличным лидером таблицы чемпионата Франции.

"ПСЖ" в субботу на выезде сыграет с "середняком" таблицы "Дижоном".

Пятница, 3 февраля:

21:45 "Мец" – "Марсель"

Суббота, 4 февраля:

18:00 "Монако" – "Ницца"

21:00 "Бордо" – "Ренн"

21:00 "Генгам" – "Кан"

21:00 "Дижон" – "ПСЖ"

21:00 "Лилль" – "Лорьян"

21:00 "Монпелье" – "Бастия"

Воскресенье, 5 февраля:

16:00 "Тулуза" – "Анже"

18:00 "Нант" – "Нанси"

22:00 "Сент-Этьен" – "Лион"

Таблица чемпионата Германии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  МОНАКО 22 15 4 3 65-22 49
2  НИЦЦА 22 14 7 1 38-15 49
3  ПСЖ 22 14 4 4 42-16 46
4  ЛИОН 21 12 1 8 40-25 37
5  СЕНТ-ЭТЬЕН 22 8 9 5 24-18 33
6  МАРСЕЛЬ 22 9 6 7 29-27 33
7  БОРДО 22 8 8 6 24-27 32
8  ГЕНГАМ 22 8 7 7 28-26 31
9  РЕНН 22 8 6 8 22-26 30
10  ТУЛУЗА 22 7 5 10 22-26 26
11  ЛИЛЛЬ 22 7 5 10 21-27 26
12  НАНТ 22 7 5 10 15-29 26
13  ДИЖОН 22 5 9 8 30-32 24
14  НАНСИ 21 6 6 9 16-25 24
15  МОНПЕЛЬЕ 22 5 8 9 30-39 23
16  АНЖЕ 22 6 5 11 19-28 23
17  МЕЦ 21 6 5 10 21-38 23
18  БАСТИЯ 22 5 7 10 19-26 22
19  КАН 21 6 4 11 24-36 22
20  ЛОРЬЯН 22 5 3 14 25-46 18
Монако, чемпионат Франции, ФК Ницца

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Сегодня|Спорт

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