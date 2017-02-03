Чемпионат Франции: расписание и результаты 23 тура, таблица Лиги 1
Центральным поединком станет битва лидеров сезона – "Монако" vs "Ницца"
В этот уикенд пройдут матчи 23-го тура чемпионата Франции.
Центральным поединком станет битва лидеров сезона – "Монако" vs "Ницца". Обе команды имеют в активе по 49 очков и победитель субботнего матча станет единоличным лидером таблицы чемпионата Франции.
"ПСЖ" в субботу на выезде сыграет с "середняком" таблицы "Дижоном".
Пятница, 3 февраля:
21:45 "Мец" – "Марсель"
Суббота, 4 февраля:
18:00 "Монако" – "Ницца"
21:00 "Бордо" – "Ренн"
21:00 "Генгам" – "Кан"
21:00 "Дижон" – "ПСЖ"
21:00 "Лилль" – "Лорьян"
21:00 "Монпелье" – "Бастия"
Воскресенье, 5 февраля:
16:00 "Тулуза" – "Анже"
18:00 "Нант" – "Нанси"
22:00 "Сент-Этьен" – "Лион"
Таблица чемпионата Германии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МОНАКО
|22
|15
|4
|3
|65-22
|49
|2
|НИЦЦА
|22
|14
|7
|1
|38-15
|49
|3
|ПСЖ
|22
|14
|4
|4
|42-16
|46
|4
|ЛИОН
|21
|12
|1
|8
|40-25
|37
|5
|СЕНТ-ЭТЬЕН
|22
|8
|9
|5
|24-18
|33
|6
|МАРСЕЛЬ
|22
|9
|6
|7
|29-27
|33
|7
|БОРДО
|22
|8
|8
|6
|24-27
|32
|8
|ГЕНГАМ
|22
|8
|7
|7
|28-26
|31
|9
|РЕНН
|22
|8
|6
|8
|22-26
|30
|10
|ТУЛУЗА
|22
|7
|5
|10
|22-26
|26
|11
|ЛИЛЛЬ
|22
|7
|5
|10
|21-27
|26
|12
|НАНТ
|22
|7
|5
|10
|15-29
|26
|13
|ДИЖОН
|22
|5
|9
|8
|30-32
|24
|14
|НАНСИ
|21
|6
|6
|9
|16-25
|24
|15
|МОНПЕЛЬЕ
|22
|5
|8
|9
|30-39
|23
|16
|АНЖЕ
|22
|6
|5
|11
|19-28
|23
|17
|МЕЦ
|21
|6
|5
|10
|21-38
|23
|18
|БАСТИЯ
|22
|5
|7
|10
|19-26
|22
|19
|КАН
|21
|6
|4
|11
|24-36
|22
|20
|ЛОРЬЯН
|22
|5
|3
|14
|25-46
|18
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