Чемпионат Англии: расписание и результаты 32-го тура

Вчера, 19:56

Лидеры Премьер-лиги встретятся с командами второй половины турнирной таблицы

&quot;Челси&quot; идет на чемпионство. Фото aFP
"Челси" идет на чемпионство. Фото aFP

Очередной тур английской Премьер-лиги растянут на три дня. Главный матч тура сложно выделить, поскольку лидеры чемпионата встретятся с командами второй половины турнирной таблицы.

Суббота, 8 апреля

14:30 "Тоттенхэм" – "Уотфорд" – 4:0 (фото)

17:00 "Манчестер Сити" – "Халл Сити" – 3:1

17:00 "Мидлсбро" – "Бернли" – 0:0

17:00 "Сток Сити" – "Ливерпуль" – 1:2

17:00 "Вест Бромвич" – "Саутгемптон" – 0:1

17:00 "Вест Хэм" – "Суонси" – 1:0

19:30 "Борнмут" – "Челси" – 1:3

Воскресенье, 9 апреля

15:30 "Сандерленд" – "Манчестер Юнайтед" – 0:3 ВИДЕО

18:00 "Эвертон" – "Лестер" – 4:2

Понедельник, 10 апреля

22:00 "Кристал Пэлас" – "Арсенал", oll.tv

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  ЧЕЛСИ 31 24 3 4 65-25 75
2  ТОТТЕНХЭМ 31 20 8 3 64-22 68
3  ЛИВЕРПУЛЬ 32 18 9 5 68-40 63
4  МАНЧЕСТЕР СИТИ 31 18 7 6 60-35 61
5  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 30 15 12 3 46-24 57
6  АРСЕНАЛ 29 16 6 7 61-36 54
7  ЭВЕРТОН 32 15 9 8 57-36 54
8  ВЕСТ БРОМВИЧ 32 12 8 12 39-41 44
9  САУТГЕМПТОН 30 11 7 12 37-37 40
10  УОТФОРД 31 10 7 14 36-52 37
11  ЛЕСТЕР 31 10 6 15 39-51 36
12  БЕРНЛИ 32 10 6 16 32-44 36
13  СТОК СИТИ 32 9 9 14 34-47 36
14  ВЕСТ ХЭМ 32 10 6 16 42-57 36
15  БОРНМУТ 32 9 8 15 45-59 35
16  КРИСТАЛ ПЭЛАС 30 9 4 17 39-50 31
17  ХАЛЛ СИТИ 32 8 6 18 33-64 30
18  СУОНСИ 32 8 4 20 37-67 28
19  МИДЛСБРО 31 4 12 15 22-37 24
20  САНДЕРЛЕНД 31 5 5 21 24-56 20
футбол, чемпионат Англии

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Сегодня|Спорт

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