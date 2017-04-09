Чемпионат Англии: расписание и результаты 32-го тура
Лидеры Премьер-лиги встретятся с командами второй половины турнирной таблицы
Очередной тур английской Премьер-лиги растянут на три дня. Главный матч тура сложно выделить, поскольку лидеры чемпионата встретятся с командами второй половины турнирной таблицы.
Суббота, 8 апреля
14:30 "Тоттенхэм" – "Уотфорд" – 4:0 (фото)
17:00 "Манчестер Сити" – "Халл Сити" – 3:1
17:00 "Мидлсбро" – "Бернли" – 0:0
17:00 "Сток Сити" – "Ливерпуль" – 1:2
17:00 "Вест Бромвич" – "Саутгемптон" – 0:1
17:00 "Вест Хэм" – "Суонси" – 1:0
19:30 "Борнмут" – "Челси" – 1:3
Воскресенье, 9 апреля
15:30 "Сандерленд" – "Манчестер Юнайтед" – 0:3 ВИДЕО
18:00 "Эвертон" – "Лестер" – 4:2
Понедельник, 10 апреля
22:00 "Кристал Пэлас" – "Арсенал", oll.tv
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АНГЛИИ:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЧЕЛСИ
|31
|24
|3
|4
|65-25
|75
|2
|ТОТТЕНХЭМ
|31
|20
|8
|3
|64-22
|68
|3
|ЛИВЕРПУЛЬ
|32
|18
|9
|5
|68-40
|63
|4
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|31
|18
|7
|6
|60-35
|61
|5
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|30
|15
|12
|3
|46-24
|57
|6
|АРСЕНАЛ
|29
|16
|6
|7
|61-36
|54
|7
|ЭВЕРТОН
|32
|15
|9
|8
|57-36
|54
|8
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|32
|12
|8
|12
|39-41
|44
|9
|САУТГЕМПТОН
|30
|11
|7
|12
|37-37
|40
|10
|УОТФОРД
|31
|10
|7
|14
|36-52
|37
|11
|ЛЕСТЕР
|31
|10
|6
|15
|39-51
|36
|12
|БЕРНЛИ
|32
|10
|6
|16
|32-44
|36
|13
|СТОК СИТИ
|32
|9
|9
|14
|34-47
|36
|14
|ВЕСТ ХЭМ
|32
|10
|6
|16
|42-57
|36
|15
|БОРНМУТ
|32
|9
|8
|15
|45-59
|35
|16
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|30
|9
|4
|17
|39-50
|31
|17
|ХАЛЛ СИТИ
|32
|8
|6
|18
|33-64
|30
|18
|СУОНСИ
|32
|8
|4
|20
|37-67
|28
|19
|МИДЛСБРО
|31
|4
|12
|15
|22-37
|24
|20
|САНДЕРЛЕНД
|31
|5
|5
|21
|24-56
|20
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