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Чемпион Англии "Лестер" разгромлен в Саутгемптоне (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7906/0_main.1485094099.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/0_tn.1485094099.jpg Футбол 11-я команда Премьер-лиги со счетом 3:0 обыграла действующего чемпиона

Чемпион Англии "Лестер" разгромлен в Саутгемптоне (фото)

Сегодня, 16:08

11-я команда Премьер-лиги со счетом 3:0 обыграла действующего чемпиона

"Саутгемптон" на своем поле нанес поражение действующему чемпиону Англии "Лестеру" в матче 22-го тура Премьер-лиги.

Воскресная игра в Саутгемптоне завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Голы забили Джеймс Уорд-Прауз (26-я минута), Джей Родригес (39-я) и Душан Тадич (86-я, с пенальти).

"Саутгемптон" набрал 27 очков и поднялся на 11-е место. "Лестер", не сумевший победить в третьем туре подряд, с 21 очком занимает 15-ю строчку в турнирной таблице.

Следующий матч "Саутгемптон" проведет 31 января на выезде со "Суонси". "Лестер" в этот же день в гостях сыграет с "Бернли".

Все матчи 22-го тура чемпионата Англии и таблица
чемпионат Англии, Саутгемптон, Лестер

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Сегодня|Спорт

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